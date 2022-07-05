قناة السويس: خطة الدولة الاستراتيجية حققت أرباحا تاريخية للمجرى الملاحي

قال جورج صفوت المتحدث الرسمي باسم قناة السويس، إن الأرقام القياسية التي حققتها قناة السويس هي إنجاز يحسب للدولة المصرية وللجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن النظرة الاستراتيجية التي تبنتها الدولة المصرية في تعاملها مع هذا المرفق وهو الأهم على صعيد حركة التجارة العالمية والتجارة المنقولة بحرا أحدثت تغيرًا جذريًا في معادلة التجارة العالمية.

أهمية استمرار أعمال التطوير في المجرى الملاحي للقناة

وأوضح «صفوت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، والمذاع على فضائية dmc أن الرئيس السيسي يشدد دائما على أهمية استمرار أعمال التطوير في المجرى الملاحي للقناة والارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة للشركات والسفن العابرة، وهو ما نتج عنه هذه الإيرادات القياسية، متابعًا: «القناة تحقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخها، في ظل تحديات اقتصادية كبيرة جدا ووسط حالة التضخم الاقتصادي التي تضرب العالم».

سياسية تسويقية مرنة وغير مسبوقة في تاريخها

وأشار « صفوت»، إلى أن هيئة قناة السويس عملت على تنفيذ سياسية تسويقية مرنة وغير مسبوقة في تاريخها، في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم، بدءا من أزمة كورونا، ووصولا للأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية والاهتمام بالمرفق الحيوي هما سبب الإنجازات الحالية التي وصلنا إليها.

وأكد جورج صفوت المتحدث الرسمي باسم قناة السويس، أنه بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم، تمكنت القناة من تحقيق إيرادات هي الأعلى في تاريخها، وحجم حمولات منقولة أبهر العالم بعدما تخطى حاجز الـ1 مليار و320 مليون طن بزيادة 10.9% عن العام المالي السابق.