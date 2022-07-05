فريد الديب لـ«الوطن»: لا أمانع في الدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

قال المحامي الكبير فريد الديب، إنه لا يمانع في الدفاع عن محمد عادل قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنتظر حكم المحكمة غدا، وبعدها سأتخذ قراري، سواء بالدفاع عنه أو التراجع».

تحويل أوراق قاتل نيرة أشرف للمفتي

يذكر محكمة جنايات المنصورة، قررت في وقت سابق، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف المدعو محمد عادل، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك بعد أن قتل الطالبة التي عرفت إعلاميًا بـ«طالبة المنصورة»، أمام إحدى بوابات الجامعة في الـ20 من يونيو الماضي.

ومن الجدير بالذكر، أن نيرة أشرف، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، لقت مصرعها بعدما سدد إليها المتهم 19 طعنة نافذة بسلاح أبيض، قبل أن تفشل محاولات إنقاذها، وتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العمليات بمستشفى المنصورة الدولى.

جلسة النطق بالحكم

واستطاع الأهالي ضبط المتهم، في الحال، وتم تسليمه إلى الشرطة، التي حضرت إلى موقع الجريمة فورا، وأحيلت القضية إلى محكمة جنايات المنصورة بالدائرة الثانية، عقب الواقعة بـ48 ساعة فقط، التي قررت في ثاني جلساتها، إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى في إعدامه، وحددت جلسة غدا الأربعاء للنطق بالحكم.