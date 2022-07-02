محامي نيرة أشرف عن التشكيك في تسجيلات المتهم: مثبتة في التحقيقات

تحدث خالد عبد الرحمن محامي نيرة أشرف طالبة المنصورة التي رحلت على يد زميلها المتهم محمد عادل، عن حقيقة التسجيلات التي عرضها بالأمس على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عقب التشكيك في صحتها من بعض الأشخاص، قائلا إن كل هذه التسجيلات صحيحة ومنسوبة للمتهم بصوته الحقيقي.

التحقيق في صحة التسجيلات

وأضاف «عبدالرحمن» لـ«الوطن»، أن الجهات المسؤولة حققت في صحة هذه التسجيلات وتم التأكد من صحتها، وأنها منسوبة لـ قاتل نيرة، وهو مثبت في التحقيقات، موضحًا أن المشككين لهم أغراض أخرى مختلفة ويدافعون عن قاتل دون أي مبرر للتعاطف معه.

كما أكد محامي طالبة المنصورة، أن تلك التسجيلات التي عرضها بين القاتل ووالد نيرة أشرف، هي جزء من كل وسط محادثات بين المتهم والضحية، قال فيها إنه سيقتلها حال أن كانت لشخص غيره، ونفذ تهديده، «هو إحنا محتاجين نفبرك تسجيلات، ده راجل قتل في عز النهار ومتصور».

إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف للمفتي

وكان المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، قرر إحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، إلى مفتي الجمهورية، وتم تحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

واستعمت محكمة جنايات المنصورة، إلى مرافعة الدفاع عن المتهم، بعد أن استمعت في أول جلسة إلى أقوال المتهم محمد عادل ومناقشته في اعترافاته التي أدلى بها أمام النيابة العامة.

وجرت الجلسة الثانية للمتهم، الثلاثاء الماضي، دون تصوير وفي غياب وسائل الإعلام؛ بناء على قرار هيئة المحكمة، فيما تعقد جلسة النطق بالحكم علنيا بحضور الدفاع وأسرة المجني عليها 6 يوليو المقبل.