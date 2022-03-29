فريد الديب ردا على شائعة وفاته: «أنا كويس الحمد لله.. ادعولي بالصحة»

نفى المحامي الكبير فريد الديب، شائعة وفاته التي انتشرت منذ قليل، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه بخير وأن تلك المعلومات المتداولة عارية من الصحة، وقال فريد الديب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا كويس الحمد لله»، مطالبًا بالدعاء له بالصحة والعافية والشفاء.

قلق على حياة فريد الديب بعد المرافعة في قضية الاتجار بالآثار

وانتشرت منذ قليل، شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، حول وفاة المحامي الشهير، وخاصة بعد تصريحاته الأخيرة في قضية «الاتجار بالآثار»، المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين وآخرون، بأن المرافعة في تلك القضية قد تكون الأخيرة له بسبب مرضه، إلا أنه نفى تلك الشائعة جملة وتفصيلا.

ظهور فريد الديب في عزاء رجائي عطية

وظهر فريد الديب مساء أمس، في عزاء الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، الذي وافته المنية أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة، وبدا الديب خلال العزاء متأثرًا وظهرت عليه علامات الحزن، إثر وجود علاقته قوية مع نقيب المحامين الراحل.

جدير بالذكر أن المحامي فريد الديب تولى الدفاع عن العديد من المشاهير ورجال السياسة والأعمال والفن وغيرهم، وكان له دور البطولة في الدفاع عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين، المعروفة بقضية القرن، وعدد آخر من القضايا التي اتهم فيها باتهامات أخرى مثل قضية القصور الرئاسية.

كما دافع «الديب» عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في عدد كبير أيضا من القضايا، إضافة إلى عدد كبير من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام طيلة عشرات السنوات الماضية.