وكالة الفضاء تكشف خطة تدريب طلاب الجامعات بكبرى المؤسسات الفضائية بالخارج

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل خطة الوكالة بالتنسيق مع الجامعات بشأن تدريب طلاب الجامعات بكبرى المؤسسات الفضائية بالخارج، قائلا: «التعاون تم بالفعل منذ العام الماضي، وتم إيفاد 37 طالبا لجامعة سمارا بموسكو وهي جامعة مختصة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وتم اختيارهم من قبل الوكالة بعد الاختبارات التي تمت بالتنسيق مع الجامعات».

وأضاف القوصي أن الطلاب من كليات العلوم والهندسة والحاسبات، وتمت الزيارة لمدة أسبوعين بموسكو اطلعوا فيها على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الفضاء ونظم تصنيع الأنظمة الفضائية والتدريب على مستوى عالٍ، موضحا أن الطلاب بعد رجوعهم تم إسناد عدد من المشروعات إليهم ونجحوا في تنفيذها.

وكالة الفضاء المصرية

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوكالة بالتنسيق مع عدد من الجامعات نجحت في تطبيق برنامج القمر الصناعي للجامعات، حيث جرى توزيع 28 قمرا صناعيا تعليميا على مختلف كليات الهندسة بالجامعات الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات وهو يهدف إلى تعليم الطلاب على كيفية تصنيع و تجميع الأقمار الصناعية، متابعا أنه بالنسبة للقمر الصناعي الذي يتم تنفيذه مع جامعة بنها فجرى الانتهاء من التعاقد على إطلاقه وسيكون في شهر أبريل المقبل، موضحا أن بنها تجمع جزءا من القمر، والوكالة تنفذ الجزء الآخر، مشيرا إلى أن الوكالة تنفِّذ عملية الإطلاق وهو أول قمر صناعي جامعي يطلق من قبل أول جامعة حكومية.

القمر الصناعي للجامعات

وتابع أن الوكالة نجحت الفترة الماضية في الانتهاء من اختبار الغرفة الفضائية بمركز تجميع الأقمار الصناعية بمقر الوكالة، وكذلك الانتهاء من تجهيزات غرفة التداخلات الكهرومغناطسية، بجانب العمل للانتهاء من غرفة مولد الاهتزازات الميكانيكية لاختبار القمر، مؤكدا أن التجهيزات بمثابة خطوة إيجابية ومؤشر للانتهاء من تجهيزات مركز تجميع الأقمار الصناعية.

وعن التعاون مع الجامعات بشأن وجود برامج دراسية للفضاء داخل الجامعات، أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنه سيتم البدء في تطبيقها مبدئيا بالجامعات الأهلية العام المقبل، مضيفا أن البرامج ستختلف من جامعة لجامعة، متابعا أن الجامعات الأهلية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذها تمثل مستوى جيدا من التعليم في مصر، لافتا إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد افتتاح 6 جامعات أهلية جديدة من رحم جامعات حكومية بعدد من المحافظات في سبتمبر المقبل، بجانب الـ4 جامعات القائمة وهي الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان.