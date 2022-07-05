بوسي شلبي تحيي الذكرى السنوية الثانية للفنانة رجاء الجداوي

أحيت الاعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الذكرى السنوية الثانية لوفاة الفنانة رجاء الجداوي.

ونشرت بوسي شلبي فيديو يجمع صور الفنانة الراحلة في عدد من المناسبات وعلقت عليها قائلة: «الذكري السنوية لحبيبة قلبي رجاء وحشتيني وأسألكم الفاتحة».

وفاة رجاء الجداوي

ورحلت عن عالمنا الفنانة القديرة رجاء الجداوي، في يوليو 2020 بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك وقت إعلانها عن وفاة والدتها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله»، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

آخر أعمال رجاء الجداوي

وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي هو مسلسل «لعبة النسيان»، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها، وشارك في بطولة المسلسل، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.