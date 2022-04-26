فنان على كرسي المذيع| رجاء الجداوي.. حضور وقدرة على الإقناع وتاريخ من الأعمال الفنية

تعد الفنانة رجاء الجداوي واحدة من نجوم زمن الفن الجميل وتمتلك من الحضور ما لا تمتلكه كثير من النجمات في السينما والدراما، عُرفت بقدرتها الكبيرة على إقناع الجماهير برأيها الذي يستند إلى المنطق والحجة المقنعة، مستندة لثقة الجماهير التي اكتسبتها من خلال أدورها الدرامية التي اقتربت بها من الأسر المصرية والعربية.

ظهرت الراحلة رجاء الجداوي في برنامج «القاهرة اليوم» مع الإعلامي عمرو أديب في فقرة بعنوان «أسألوا رجاء»، لتناقش وتحاور وتتلقى أسئلة الجمهور عبر الهاتف، وتقنعهم برأيها ووجهة نظرها في العديد من القضايا والمشكلات التي تواجه المواطن، واستمر البرنامج لوقت طويل وحقق مشاهدات كبيرة ولقي قبولا من المجتمع المصري والعربي.

وبعد وفاتها وفي الذكرى السنوية حرص الإعلامي عمرو أديب، على إحياء ذكراها السنوية الأولي بعرض فقرات مسجلة من البرنامج خلال برنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر».

مشاكل الأسرة في برنامج «اسألوا رجاء»

ومن أبرز الموضوعات التي ناقشتها الراحلة الفنانة رجاء الجداوي في فقرة «اسألوا رجاء»، مشاكل الأسرة خاصة بعد عودة الزوج لمنزله بعد يوم عامل شاق، قائلة إن الحياة بدون زواج لا تعطى السعادة المثالية وهناك أيضا مشكلات لمن لم يتزوج، مطالبة الزوج والزوجة بالتمسك بمكانة الأسرة والحفاظ عليها ومواجهة الضغوط بالتغاضي عن الأمور الصغيرة والهينة والتفاهم بين الزوجين.

وقالت رجاء الجداوي في إحدى حلقاتها: «الزواج زي العسل لازم تدوقه عشان تعرف طعمه، وتحقق الاستقرار الأسري، وعقلية الرجل والست ومدى تفهمهم هو اللي بيحدد نجاح العلاقة الزوجية واستمرار استقرار الأسرة».

وتابعت: «الست ماتقدرش تعيش من غير زواج ومش ممكن تكون سعيدة، ودايما محتاجة لوجود راجل في حياتها، والحياة بدون زواج كلها وحدة وملل وفقدان الهدف في الحياة».

مداخلات هاتفية لمشاكل الزوجين

وتلقت العديد من المداخلات الهاتفية من المتزوجين تنوعت بين مؤيد ومعارض لفكرة الزواج، فقالت إحدى المتصلات إن حياتها الأفضل دون زواج ودون مشكلات، وقال أحد المتصلين إن مشكلة الوحدة هي أكبر ما يواجه من لم يتزوج، وتحمل المسؤولية بالرغم من أنه شيء متعب إلا أن الاستقرار والسعادة يعوضه عن كل ذلك.