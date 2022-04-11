ابنه رجاء الجداوي: والدي كان عاشقا للكلام مع ربنا.. وأمي اشتكت لله فقط

قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها تربت على الحديث مع الله عز وجل باستمرار، وعلى كلمة «أنا قاعد مع ربنا» التي كانت تسمعها دائما من والديها، إذ ذكرت أن والدها في آخر 20 سنة من عمره كان يأتي له شخصيات مهمة وأسماء كبيرة، «كان بيقعد معاهم ويستضيفهم ويكرمهم ويستقبلهم، بس لو في رمضان يقوم ويسيبهم، أقوله يا بابا ميصحش، ده كذا وكذا وأقوله أسماء كبيرة جدا، يقولي يا بنتي أنا قاعد مع مالك الملوك، لو عرفتي تعلي عليه علي».

الأب يعشق الكلام مع الله

وأضافت «مختار»، خلال استضافتها في برنامج «كلم ربنا»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، على راديو «9090»، أن والدها كان يظل جالسا مع المصحف الخاص به، ويقيم الصلوات ويكثر من التسبيح، فكان كثير الذكر، «كان متعلقا جدًا بالسبحة، وعلمنا بقى إزاي كلنا نسبح بكميات كبيرة جدا، سبحته كانت 1000 حبة، كان بيحب يسبح بالملايين».

وأوضحت أنها عاشت مع أب كان يعشق الكلام مع الله بهذا الشكل، كما أن والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كانت شكوتها لله عز وجل فقط.

رجاء الجداوي تشكو إلى الله

وتابعت أميرة حسن مختار، ابنه الفنانة الراحلة رجاء الجداوي: «صدقني لما آجي أقول شكوتها لله فقط يبقى فقط، أي شكوى في قلب رجاء الجداوي كانت لربنا بس، عشان كده البعض افتكرها معندهاش مشاكل، وعايشة في وضع كله سعادة وحياة تانية لأنها مكنتش بتشتكي، لكنها كانت بتشتكي لله فقط، سواء شكوى معنوية أو نفسية أو مالية، كان لها كلام دائم مع الله».

وأوضحت أن والدتها كانت تحرص على قراءة ورد من القرآن الكريم يوميًا، وتسبيحات خاصة في السيارة، «كان عندهم وقت طويل مع ربنا غير الصلاة».