فنان على كرسي المذيع.. رجاء الجداوي تناقش مشاكل المجتمع في «اسألوا رجاء»

تعتبر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، واحدة من النجمات اللاتي لم يتوقف إبداعهن عن حدود الفن والدراما، لكنه امتد إلى الإعلام، إذ كانت تمتلك حضورا وقدرة وتأثير على إقناع الجماهير برأيها الذي يستند إلى المنطق والحجة المقنعة، مستندة إلى ثقة الجماهير التى اكتسبتها من خلال أدوارها الدرامية، التي اقتربت بها من الأسر المصرية والعربية.

رجاء الجداوي تناقش مشكلات الأسرة والمجتمع

ظهرت رجاء الجداوي، قبل رحيلها بفترة، في برنامج «القاهرة اليوم» مع الإعلامي عمرو أديب، في فقرة بعنوان «اسألوا رجاء»، تناقش وتحاور وتتلقى أسئلة الجمهور عبر الهاتف، وتقنعهم برأيها ووجهة نظرها في العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه المواطن، واستمر البرنامج لوقت طويل، وحقق مشاهدات كبيرة، ولاقى قبولا من المجتمعين المصري والعربي.

عمرو أديب يحيي ذكرى وفاة رجاء الجداوي

بعد رحيل رجاء الجداوي المؤثر، حرص الإعلامي عمرو أديب، على إحياء ذكراها السنوية الأولى بعرض فقرات مسجلة شاركت فيها النجمة الراحلة، مؤكدا أنه سيعيد بث فقرة «اسألوا رجاء» مع بدء الموسم الجديد من برنامجه «الحكاية».

رجاء الجداوي: الزواج زي العسل

ومن أبرز الموضوعات التي ناقشتها الفنانة رجاء الجداوي، في فقرة «اسألوا رجاء» مشاكل الأسرة، خاصة بعد عودة الزوج لبيته بعد يوم عامل شاق، قائلة: «إن الحياة بدون زواج، لا تعطي السعادة المثالية، وهناك أيضا مشكلات لمن لم يتزوج»، مطالبة الزوج والزوجة بالتمسك بمكانة الأسرة والحفاظ عليها، ومواجهة الضغوط بالتغاضي عن الأمور الصغيرة والهينة والتفاهم بين الزوجين.

وقالت رجاء الجدواي في إحدى حلقاتها: «الزواج زي العسل، لازم تدوقه عشان تعرف طعمه، وتحقق الاستقرار الأسرى، وعقلية الرجل والست ومدى تفاهمهما، هي اللى بتحدد نجاح العلاقة الزوجية واستمرار استقرار الأسرة».

وتابعت: «الست ماتقدرش تعيش من غير زواج ومش ممكن تكون سعيدة، ودايما محتاجة لوجود راجل في حياتها، والحياة بدون زواج كلها وحدة وملل وفقدان الهدف في الحياة».

وتلقت العديد من المداخلات الهاتفية من المتزوجين تنوعت بين مؤيد ومعارض لفكرة الزواج، إذ قالت إحدى المتصلات، إن حياتها أفضل دون زواج ودون مشكلات، وعلق أحد المتصلين، بأن مشكلة الوحدة هي أكبر ما تواجه من لم يتزوج ويتحمل المسؤولية، بالرغم من أنه شيء متعب، إلا أن الاستقرار والسعادة يعوضه عن كل ذلك.