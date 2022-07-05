وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة.. الإجازة تبدأ الجمعة المقبل

يبحث كثيرون على مدار الأيام الماضية عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، ويأتي هذا بعد إعلان المحكمة العليا في المملكة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الماضي التاسع والعشرين من يونيو وأنه المتمم لشهر ذي القعدة، وأن الخميس الماضي الموافق 30 يونيو هو الأول من ذي الحجة.

وأكدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ثبون رؤية هلال شهر ذي الحجة، ولما كان الخميس الماضي هو أول أيام شهري ذي الحجة، فأعلن أن موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية سيكون يوم السبت المقبل التاسع من يوليو والعاشر من شهر ذي الحجة.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية

وذكرت وسائل علام سعودية عدة أن مواعيد صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية سبتدأ أول صلاة عند الساعة 05:14 صباحا وستكون آخر صلاة الساعة 06:06 صباحا، حيث تتراوح مواقيت الصلاة بين الوقتين السابقين حسب كل منطقة.

وستكون صلاة عيد الأضحى المبارك هذا العام في السعودية إلى حد ما مختلفة، كونها تأتي هذا العام وسط رفع العمل بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وهو القرار الذي أخذته المملكة قبل أسابيع، إذ كان يعمل بتلك الإجراءات مثل بقية دول العالم منذ بداية الجائحة نهاية عام 2019.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة وبعض المدن الأخرى

وبشأن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في مكة المكرمة فإنها ستكون في تمام الساعة 06:04 صباحا، أي أن الصلاة فيها ستكون بعد العاصمة الرياض بنحو 33 دقيقة.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى في السعودية يوم الجمعة المقبل 8 يوليو التاسع من ذي الحجة، وتستمر 9 أيام للقطاع الحكومي، بينما ستكون 4 أيام فقط للقطاع الخاص، أما البنوك فستكون أيضا إجازتها 4 أيام ما عدا الفروع الموجودة في مكة والمدينة نظرا لحاجة الحجاج لهم.