كواليس «ثنائي الرومانسية» كافوري وإليسا في أضخم حفلات الغردقة بحضور جماهيري

شارك ثنائي الرومانسية النجمان وائل كافوري وإليسا في إحياء أولى حفلاتهما الصيفية لعام 2022 بمصر وبالتحديد داخل مكادي الغردقة وحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية.

حضر كافوري قبيل الحفل بيوم قادما من بيروت ومرتديا ملابس رياضية وكان في استقباله منظما الحفل ربيع مقبل والمنتج حمدي بدر، وبمجرد صعوده على خشبة المسرح حصد عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، خاصة من الفتيات والذي من جانبه رد على حفاوة الاستقبال وإهدائهن «البنت القوية» التي أشعلت المزيد من أجواء الإثارة.

كما أشعل كافوري الحفل بأغاني «كلنا مننجر» ووجه خلالها التحية لمنتجها «حمدي بدر» والتي اعتبرها وش السعد عليه وتخطت الـ 80 مليون مشاهدة حتى الآن وقدم «يا هوا روح وقوله»، «يا ضلي يا روحي»، «يالا نرقص يا صبية» وغيرها ممن طالب بها الجمهور، بالإضافة إلى بعض أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.

ولم تقل فقرة إليسا إثارة عن كافوري بداية من ظهورها في كامل أناقتها مرتدية فستانا أسود مكشوفا، وبدرجات عرضية من الشيفون الأسود الشفاف من الأسفل والذي خطف أنظار محبيها من الجنسين.

وقدمت إليسا عددا من أبرز ما قدمت طوال مشوارها الفني منها «إلى كل اللي بيحبوني»، «وحشتوني»، «لو في»، «كرمالك»، «سهرني يا ليل»، «يا مرايتي»، «أسعد واحدة»، «عيشالك».. بالإضافة إلى: «لولا الملامة» لـ وردة و«نسم علينا الهوى» لـ فيروز.

الحفل تم تنظيمه بمواصفات لايف عالمية لربيع مقبل والمنتج حمدي بدر ومن المقرر أن يشارك النجمان كافوري وإليسا في عدة حفلات أخرى في مصر بمنطقة العلمين الجديدة والساحل الشمالي.