ضياء رشوان يعلن بدء تطبيق زيادة بدل الصحفيين في يوليو الجاري

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بدء تطبيق زيادة بدل الصحفيين من شهر يوليو الجاري، بعد موافقة رئيس الوزراء، موضحا أن نسبة الزيادة يجرى دراستها مع وزير المالية.

زيادة بدل الصحفيين

وأصدر رشوان بيانا ثالثا بخصوص البدل خلال الساعات القليلة الماضية، استعرض فيه الزيادات التي طرأت على بدل الصحفيين خلال فترات توليه منصب نقيب الصحفيين.

وقل رشوان: «الزميلات والزملاء الكرام لنتذكر معا التاريخ الحديث للبدل منذ شرفت باختياركم لي نقيبا لأول مرة عام 2013، زاد البدل 6 مرات، في كل الفترات التي تشرفت فيها بثقتكم كنقيب، وجعلني الله سببا في خدمة زميلاتي وزملائي بالحصول على هذه الزيادات، بتعاون ودعم وتفاوض مع كل المعنيين في الدولة».

والمرات الخمس السابقة هي:

= في يوليو 2013: زاد البدل بنسبة 20% من 762.5 إلى 918 بقيمة 155.5 جنيه.

= في مارس 2014: زاد البدل بنسبة 31.1% من 918 إلى 1200 بقيمة 282 جنيها.

= في مارس 2015: زاد البدل بنسبة 15% من 1200 إلى 1380 بقيمة 180 جنيها.

= في مايو 2019 بدأ صرف البدل بزيادة رابعة تقدر بنسبة 25% من 1680 إلى 2100 بقيمة 420 جنيها.

= وكانت الزيادة الخامسة في يوليو 2021 بنسبة 20% من 2100 إلى 2520 بقيمة 420 جنيها.

واختتم نقيب الصحفيين بيانه بقوله: «والخير قادم مع الزيادة السادسة بإذن الله في يوليو 2022، وفقنا الله جميعا معا لكل ما فيه خدمة ومصالح الصحفيين ونقابتهم ومهنتهم، وكل عام وأنتم جميعا بكل خير ومصرنا الحبيبة في أمن وسلام».