مقتل طفلين في حادث إطلاق نار في مقاطعة هاريس الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة الامريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة احداث، كان أبرزها إطلاق النار الذي شهدته «مقاطعة هاريس» بولاية «تكساس» الأمريكية، ما أسفر عن مقتل طفلين، فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يترشح برفقة حاكم ولاية «فلوريدا» رون ديسانتيس كنائب في انتخابات 2024.

وقالت السلطات الأمريكية، إن طفلين 17 عاما، قتلا وأصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بعد إطلاق نار وقع خلال حفل تجمع في مجمع سكني في شمال مقاطعة هاريس بـ«تكساس» وسط جنوبي البلاد، أمس الأول الجمعة.

وأوضح الرقيب دينيس وولفورد مع قسم جرائم القتل في مكتب شريف «مقاطعة هاريس»، إن السلطات تلقت تقارير متعددة عن إطلاق نار في شقق «كيمبرلي بوينت»، مشيرا إلى إصابة الشاب أصيب برصاصتين.

واعتقلت السلطات الأمريكية، عدة أشخاص لاستجوابهم حول حادث إطلاق النار.

مصرع شخص خلال حدث استعراضي «فيلد أوف فلايت» أحد أكبر مهرجانات الاستعراضات الجوية

ولقي شخص مصرعه خلال حدث استعراضي «فيلد أوف فلايت» أحد أكبر مهرجانات الاستعراضات الجوية، بمدينة «باتل كريك» في ولاية «ميشيجن» الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، بعد انفجار شاحنة نفاثة.

وكانت الشاحنة تشارك في عرض فريد، حيث دخلت في سباق مع طائرتين تحلقان فوقها بسرعة تقترب من 500 كيلومتر في الساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية تحقق في الحادث، بمشاركة سلطات المدينة.

a tragedy at the field of flight today—at least one dead after a fiery accident. pic.twitter.com/16qI3TQqkE

Horrifying accident at the Field of Flight air show in Battle Creek. Awaiting an official press release. More tonight on @wwmtnews pic.twitter.com/nQ9WOB39AW