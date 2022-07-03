مقتل طفلين في حادث إطلاق نار في مقاطعة هاريس الأمريكية

شهدت الولايات المتحدة الامريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة احداث، كان أبرزها إطلاق النار الذي شهدته «مقاطعة هاريس» بولاية «تكساس» الأمريكية، ما أسفر عن مقتل طفلين، فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يترشح برفقة حاكم ولاية «فلوريدا» رون ديسانتيس كنائب في انتخابات 2024.

وقالت السلطات الأمريكية، إن طفلين 17 عاما، قتلا وأصيب شاب يبلغ من العمر 20 عاما بعد إطلاق نار وقع خلال حفل تجمع في مجمع سكني في شمال مقاطعة هاريس بـ«تكساس» وسط جنوبي البلاد، أمس الأول الجمعة.

اعتقال عدة أشخاص لاستجوابهم حول حادث إطلاق النار

وأوضح الرقيب دينيس وولفورد مع قسم جرائم القتل في مكتب شريف «مقاطعة هاريس»، إن السلطات تلقت تقارير متعددة عن إطلاق نار في شقق «كيمبرلي بوينت»، مشيرا إلى إصابة الشاب أصيب برصاصتين.

واعتقلت السلطات الأمريكية، عدة أشخاص لاستجوابهم حول حادث إطلاق النار.

مصرع شخص خلال حدث استعراضي «فيلد أوف فلايت» أحد أكبر مهرجانات الاستعراضات الجوية

ولقي شخص مصرعه خلال حدث استعراضي «فيلد أوف فلايت» أحد أكبر مهرجانات الاستعراضات الجوية، بمدينة «باتل كريك» في ولاية «ميشيجن» الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، بعد انفجار شاحنة نفاثة.

وكانت الشاحنة تشارك في عرض فريد، حيث دخلت في سباق مع طائرتين تحلقان فوقها بسرعة تقترب من 500 كيلومتر في الساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية تحقق في الحادث، بمشاركة سلطات المدينة.

a tragedy at the field of flight today—at least one dead after a fiery accident. pic.twitter.com/16qI3TQqkE — sam landstra (@samlandstra) July 2, 2022

Horrifying accident at the Field of Flight air show in Battle Creek. Awaiting an official press release. More tonight on @wwmtnews pic.twitter.com/nQ9WOB39AW — Andy Pepper (@APepperWWMT) July 2, 2022

بدوره، لا يستبعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن يترشح برفقة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس كنائب في محاولة محتملة للفوز بالرئاسة الأمريكية في 2024.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن ديستانس ظهر أيضا كمنافس محتمل لترشيح الحزب الجمهوري مع تضخم ملفه الوطني بين الجمهوريين في الآونة الأخيرة.

ووصف ديسانتس التكهنات حول محاولة ترشحه للانتخابات الرئاسية2024 بانها غير دقيقة، رافضا في عدة مناسبات استبعاد الترشح حتى لو قرر ترامب في النهاية إطلاق حملة العودة.

بولتون: الرئاسة ستكون بدون شك لأحد شباب الحزب الجمهوري

وتوقع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون، سيطرة الجمهوريون على مجلسي الشيوخ والكونجرس وأن يتنافس نحو 16 شخصية جمهورية على رئاسة البلاد، وأضاف في برنامج تلفزيوني على قناة «العربية» الإخبارية، أن الرئاسة ستكون بدون شك لأحد شباب الحزب الجمهوري وليس للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ورأى بولتون، أن الضعف بدأ يدب في الحزب الديمقراطي بحيث أصبح من الصعب إيجاد مرشح بعمر ونشاط أي منافس جمهوري.