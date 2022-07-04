أخبار أفريقيا: مقتل 40 إرهابيا في الصومال.. ورفع العقوبات عن 3 دول

شهد عدد من الدول الأفريقية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها، إعلان الصومال، مقتل ما لا يقل عن 40 عنصرا من حركة «الشباب» الإرهابية في عمليات أمنية وسط البلاد، فيما رفعت «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، عقوبات مفروضة على 3 دول «مالي وغينيا وبوركينا فاسو»

وأعلن «الجيش الوطني الصومالي»، أمس الأحد، أن قوات النخبة المعروفة باسم «داناب»، قتلت ما لا يقل عن 40 مسلحا من حركة «الشباب» الإرهابية بينهم قادة خلال عمليات أمنية نفذتها في منطقة «شبيلي الوسطى» وسط البلاد .

تدمير قواعد حركة «الشباب» الإرهابية في منطقة أو ديجل

وأشارت إذاعة «الجيش الوطني الصومالي»، إلى اشتعال النيران في عدة سيارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي وقت سابق، دمر «الجيش الوطني الصومالي»، قواعد حركة «الشباب» الإرهابية في منطقة أو ديجل جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية«صونا».

وفي سياق آخر، رفع زعماء دول «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» المعروفة باسم «إيكواس»، أمس الأحد، عقوبات مفروضة على 3 دول: «مالي وغينيا وبوركينا فاسو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس مفوضية «إيكواس»، جان كلود كاسي برو، في تصريح للصحفيين إن القمة المجموعة، التي انعقدت في «أكرا» عاصمة غانا، قررت رفع جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على 3 دول.

وكان قادة الدول، الذين شاركوا في قمة «إيكواس» وافقوا على خريطة طريق انتقالية من قبل مالي التي اقترحت جدولة انتخابات رئاسية بحلول مارس 2024، كما اقترح قادة غينيا وبوركينا فاسو فترات انتقالية متباينة تؤدي في النهاية إلى انتخابات.

سلطات بوركينا فاسو تقترح إجراء استفتاء دستوري في ديسمبر 2024

واقترح السلطات الحاكمة في بوركينا فاسو إجراء استفتاء دستوري في ديسمبر 2024 وانتخابات تشريعية ورئاسية في فبراير 2025.

وطالب قرار «إيكواس» بعدم ترشيح أي عضو في المجلس الحاكم الذي يقود البلاد، في الانتخابات الرئاسية المستقبلية في مالي. وقال برو، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستواصل مراقبة الوضع في مالي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الاخبارية الفرنسية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ووافق قادة القمة، على السماح لـ«بوركينا فاسو» بعامين للانتقال إلى الديمقراطية.

وأضاف برو، أن تعليق عضوية الدول الثلاث، في «إيكواس» سيظل ساري المفعول حتى إجراء الانتخابات.