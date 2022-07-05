صفحات الغش تزعم تداول أسئلة امتحان «الديناميكا» للثانوية العامة

زعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تطبيق «تليجرام»، تداول أجزاء من أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية «علمي رياضة»، الآن داخل اللجان الامتحانية، وذلك بعد 20 دقيقة من بدء الوقت الأصلي للامتحان، في الساعة التاسعة صباحا.

عمليات التعليم: نتتبع الأسئلة المتداولة للديناميكا

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم رصدت جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش والتي زعم ناشروها أنها لامتحان الديناميكا الذي يؤديها الطلاب الآن داخل اللجان الامتحانية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المخالفين

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه حال التأكد من الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش، سيتم ضبط الطلاب الذين صوروا أسئلة الديناميكا ونشروها على جروبات الغش لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.