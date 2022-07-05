اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا بنظام البابل شيت

يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات الدور الأول لإتمام الشهادة الثانوية العامة 2022، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، ورقياً بنظام أسئلة يعتمد على البوكليت، والإجابات تكون في البابل شيت، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة.

امتحانات الديناميكا للثانوية العامة.. 25 سؤالا

فيما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي «علم النفس، وعلم الاجتماع»، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتي «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)».

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحان الديناميكا ورقياً بنظام البابل، وسيتم توزيع مجلدات المفاهيم على الطلاب مع ورقة الأسئلة، مشددة على السماح بالكتابة على كتيبات المفاهيم لاستخدامها في لطلاب الثانوية العامة في السنوات المقبلة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أن إجمالي عدد أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) 25 سؤالا، ومدة الامتحان ساعتين يبدأ في التاسعة صباحاً ويستمر حتى الحادية عشرة ظهراً، وتكون الدرجة الكلية للامتحان 30 درجة.

عمليات التعليم تتابع وصول ورق الأسئلة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، وحتى توزيع الأسئلة على الطلاب، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع مديري المديريات بغرف العمليات وصول الأسئلة إلى اللجان الامتحانية في موعدها.

وقالت وزارة التعليم، إن هناك توجيهات لرؤساء اللجان الامتحانية بتفيش الطلاب ثلاث مرات أثناء دخول اللجان وبعد بدء الامتحان بنصف ساعة، والتأكد من عدم وجود أي أجهزة تكنولوجية مع الطلاب ( موبايل - سماعات - أو أي أجهزة تساعد علي الغش)، مؤكده أنه يتم السماح للطلاب باستخدام الساعات، الآلات الحاسبة غير المبرمجة فقط.