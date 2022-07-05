لماذا درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المعلنة؟.. الأرصاد تكشف السر

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه مع ارتفاع نسب الرطوبة، تكون درجات الحرارة أعلى مما هو معلن من جانب الهيئة، إذ تعلن الهيئة عن درجات الحرارة المحسوسة في الظل، وفقا لمعايير معينة وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

نسب الرطوبة تتحكم في الحرارة

أضافت منار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي: «لا نشعر بدرجة الحرارة المقاسة في الظل، بسبب نسب الرطوبة العالية، والتعرض المباشر لأشعة الشمس، ومع ارتفاع نسب الرطوبة سيكون موجودا في نشرات درجات الحرارة، القيم المحسوسة نتيجة لهذا الارتفاع».

ارتفاع درجات الحرارة

تابعت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية: «خلال هذه الأيام نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يكون مصحوبا بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، خلال فترات النهار والليل، مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار».

وأشارت إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة خلال هذه الأيام، وأن متوسط درجات الحرارة، يتراوح بين 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والأجواء خلال فترات النهار شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، عدا السواحل الشمالية التي تكون الأجواء فيها حارة رطبة».