الإدارة المركزية للتعليم الفني: الفتيات حصلن على مراكز متقدمة بين الأوائل

قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، إن العام الدراسي الفائت شهد تطبيق منهجية الجدارات في 430 مدرسة على مستوى الجمهورية، إذ أصبح القطاع الخاص شريكا في إجازة هذا الخريج لاقتحام في سوق العمل، لافتًا إلى أن هذا العدد سيزيد إلى 800 مدرسة في السنة المقبلة وهو ما يعني تضاعف العدد.

68% نسبة النجاح في الدبلومات عام 2022

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن نسبة النجاح في الدبلومات هذا العام بلغت 68%، إذ أنها النتيجة الحقيقية دون درجات الرأفة، وبالتالي فإن هذه النتيجة تعكس مستويات الطلاب وما إذا كانوا جديرين بالالتحاق بسوق العمل أم لا.

الفتيات حصلن على مراكز متقدمة في المراكز الأولى

وتابع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني أن الفتيات حصلن على مراكز متقدمة في المراتب الأولى وبين الأوائل، وبخاصة في مدارس التعليم الفني، مهنئا إياهن وطالبهن بالمزيد من النجاح والتفوق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا العام سيشهد أول دفعة يكون لها القدرة على الالتحاق بالجامعات التي فتحتها الدولة، إذ تنتهج الدولة سياسة تعليمية متكاملة بالنسبة لخريجي التعليم التكنولوجي والفني.

وواصل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني: «اقتربنا من نسبة 58% من الحاصلين على الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني، فألمانيا لديها 75%، ولدينا خطة لتطوير كل قطاعات التعليم الفني في سبتمبر 2024، وسيتم زيادة عدد المدارس التطبيقية، ومستمرون في خطتنا للتوسع في هذه التجربة وتحقيق الانتشار في كل ربوع مصر، موجودون في 19 محافظة فقط، وسنتوسع بشكل أكبر من ذلك خلال السنوات المقبلة».