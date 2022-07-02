رابط بوابة التعليم الفني الخاصة بالنتائج 2022.. نتيجة الدبلومات جاهزة للإعلان

يترقب الآلاف من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، إعلان رابط بوابة التعليم الفني الخاص بالنتائج، حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2022، بكل سهولة ويسر، في جميع التخصصات «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي»، وذلك بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك موعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط بوابة التعليم الفني الخاصة بالنتائج 2022

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر رابط بوابة التعليم الفني الخاص بالنتائج 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة، لجميع التخصصات بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جاهزة للإعلان

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جاهزة للإعلان، وستكون متاحة عبر رابط بوابة التعليم الفني الخاصة بالنتائج 2022، حتى يتمكن نحو 830 ألف طالب وطالبة من معرفة نتيجتهم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

1- القيام بتسجيل الدخول عبر هذا الرابط.

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- تحديد الشعبة الخاصة بك «زراعي - صناعي - تجاري - فندقي».

4- ثم عليك اختيار المحافظة التى تسكن بها.

5- ثم القيام بإدخال بيانات المدرسة وتحديد الإدارة التعليمية.

6- عليك كتابة رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

7- والقيام بالضغط على زر الاستعلام، ثم تظهر النتيجة الخاصة بك أمامك.

يذكر أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات في الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالباً وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.