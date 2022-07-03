الأول على مدارس «مياه الشرب»: حلمي أدخل الهندسة.. وخريج التعليم الفني متميز

قال الطالب إسلام عماد فتحي، الأول على مدارس الثانوية الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات، بمجموع 595 درجة بنسبة 99.29%، من مدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد في محافظة القليوبية، إنه التحق بالتعليم الفني لأنه كان يحلم بدخول كلية الهندسة قسم كهرباء واتصالات، واختار طريق المدارس الفنية ليكون أسهل وأيسر من الدراسة في الثانوي العام.

التعليم الفني يعتمد على العملي بشكل أكبر

وأضاف «عماد»، أن ترتيبه الأصغر في أسرته، وشقيقه يدرس في كلية الهندسة، بينما تدرس شقيقته في كلية التمريض، مشيرًا إلى أن الثانوي الفني يعتمد على الأجزاء العملية أكثر من النظري، لذلك فإن خريج هذه المدارس يكون متميزًا، متوجهًا بالشكر لكل العاملين في مدرسته على ما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي.

كرة القدم هوايته المفضلة

وتابع الأول على مدارس الثانوية الفنية الصناعية، أنه من سكان محافظة البحيرة، وكان يستأجر شقة في محافظة القليوبية ليكون قريبًا من مدرسته، موضحًا أن هوايته المفضلة كرة القدم.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أجرى اتصالاً هاتفياً بأوائل شهادة الدبلومات الفنية في جميع التخصصات الفندقية والتجارية والصناعية والفنية، لتقديم التهنئة لهم على تفوقهم خلال العام الدراسي الحالي، وما بذلوه من جهد في الامتحانات التي استمرت لأكثر من شهر بين نظري وعملي لمختلف التخصصات الفنية، متمنيا لهم دوام التوفيق.

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية

وظهرت نتيجة شهادة الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لمختلف التخصصات وبنظاميها الثلاث والخمس سنوات.