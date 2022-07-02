بوابة التعليم الفني 2022.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال ساعات

يبحث العديد من الطلاب على مؤشر البحث «جوجل» عن بوابة التعليم الفني 2022، للاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية جميع التخصصات «زراعي- صناعي- تجاري- فندقي»، وذلك بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكذلك موعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 عبر بوابة التعليم الفني 2022، خلال الساعات القليلة المقبلة، لجميع التخصصات بعد اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع نتائج الدبلومات الفنية، قائلا: «النتيجة جاهزة على الإعلان».

تحديد أوائل الدبلومات الفنية 2022

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحديد أوائل الدبلومات الفنية 2022 في نظاميها الثلاث والخمس سنوات، وسيتم إعلامهم خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب اعتمادها بشكل رمسي من وزير التربية والتعليم.

ونوه المصدر، إلى أنه يمكن لطلاب الدبلومات الفنية بجميع التخصصات «الصناعي والتجاري- الفندقي - الصناعي» والتعليم المزدوج والمدارس التطبيقية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022، من خلال هذا الرابط.

يذكر أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات في الدور الأول للعام الدراسي الحالي، 830 ألفًا و753 طالب وطالبة «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج»، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، وبلغ عدد لجان سير الامتحان 3080 لجنة امتحانية.