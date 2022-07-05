الزراعة تكشف سر زيادة الثروة الحيوانية 16.8%: لا ننتظر اللحظات الحرجة

قال الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخدمات البيطرية، إنّ الطب البيطري كأحد أفرع الوزارة الرئيسة للحفاظ على الثروة الحيوانية في ربوع الجمهورية، يؤدي عدة أدوار استباقية قبل ظهور أي مرض، لمنع ظهوره أساسا، بالإضافة إلى توعية الفلاح طوال أيام السنة، ورفع كفاءة الحيوانات الصحية والإنتاجية، ورفع مستويات المنفعة من اللحوم والألبان ومعدلات النمو، وحماية الرؤوس من جميع الأمراض المتوطنة والوبائية الموجودة في مصر والخارج.

الطب البيطري ينفذ حملات تحصين

أضاف مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن الطب البيطري ينفذ حملات تحصين، تسمى بالحملات القومية تشمل جميع أنحاء الجمهورية، وتنفذ من 3 إلى 4 مرات سنويا، بصفة دورية وإلزامية في توقيتات محددة وثابتة.

الحملات ساهمت في زيادة الثروة الحيوانية

أوضح صابر: «تنفذ الحملات في جميع الوحدات البيطرية والقرى والأسواق، في مدة زمنية قصيرة جدا، لضمان الحفاظ على الصحة الحيوانية، وعدم انتشار أي مرض خلال هذه الفترات الحرجة طول السنة، إذ أن الحملات تتم ضد أمراض مثل الحمى القلاعية وغيرها، وهو ما وضح أثره من خلال زيادة أعداد الثروة الحيوانية في العامين الماضيين، بواقع 16.8%، وفقا لتعدادات حديثة ومتابعة الوزارة والمديريات».

تكلفة الذبح في المجازر

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، شدد مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، على أن هناك تنسيق بين جميع الوزارات المعنية، على رأسها وزارة الزراعة، بأن تكون المجازر مفتوحة طوال ساعات اليوم، لكن الذبح في الشوارع مسؤولية المواطن، مشيرا إلى أن تكلفة الذبح في المجازر تبلغ 60 جنيه تقريبا، وقد تكون مجانية في بعض الأحيان.