هيئة الخدمات البيطرية تشارك في معرض فوود أفريكا

يعد معرض فوود أفريكا (Food Africa 2021) من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على مستوى القارة الأفريقية.

وفي اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمشاركة في دورة المعرض السادسة بحضور الدكتور/ عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور/ احمد عبد الكريم مستشار الهيئة العامة للخدمات البيطرية لشئون الحجر البيطري وممثلي الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص والإدارة المركزية للخدمات والإرشاد.

تم مشاركة مجموعة من الشركات من جميع أنحاء العالم لعرض منتجاتهم بالمعرض مثل دول روسيا وهولندا وبولندا.

تم عقد عدة اجتماعات فنية رئيسية منها الاجتماع مع ممثل وزارة الزراعة الروسية كما تم عقد اجتماعات مع بعض الشركات وذلك لتيسير إجراءات التصدير للمنتجات المصرية وإقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الصناعة على المستوي المحلي والإقليمي والدولي والتوفيق بين المؤسسات

قامت الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال هذا العام بفتح أسواق جديدة للمنتجات الغذائية المصرية مع كثير من الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة عمان ودولة غانا وروسيا وغيرها حيث لاقت المنتجات المصرية إقبالا عاليا بجميع دول العالم وذلك في سبيل دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي الأجنبي.