«الخدمات البيطرية»: ضبط 583 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها 583 كيلو جراما في محافظة الجيزة، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وبلغ إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش 7 محاضر.

ذبح 4058 رأس ماشية داخل المجازر المعتمدة

وأضاف رئيس الهيئة، في تصريحات خاصة، أنه في إطار الهدف من تحقيق توفير الغذاء الصحي الآمن من مصدر حيواني، أعدت إدارة المجازر بالمديرية برنامجا مكثفا للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن في المحافظة، لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل.

وأشار إلى أن التقارير الواردة من المديرية، أظهرت أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة بلغ (4058) رأسا من الماشية داخل هذه المجازر، فيما بلغ إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة (247725) طائرا داخل المجازر المعتمدة، وذلك من أجل وصول لحوم سليمة إلى المستهلكين، ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

تشديد الرقابة على أسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن

وأكد «محمود»، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة لحصول المستهلك على غذاء صحي وآمن، من خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محال عرض وبيع وتداول اللحوم، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم، وضبط المخالفات، وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، فضلا عن الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة، من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات، مشدداً على إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن.