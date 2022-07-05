«التعليم العالي» تخاطب الجامعات بشأن التأهب لاختبارات القدرات 2022

خاطبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع الجامعات في المحافظات، بشأن الاستعدادات الخاصة باختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد 2022-2023 للكليات التي تشترط ذلك، مشددة على ضرورة التنبيه بتنظيم الاختبارات وفق الضوابط الأساسية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضافت الوزارة في خطابها الرسمي الموجه للجامعات، أنه يجب على جميع الكليات إبلاغها بالأعداد المطلوبة اليومية أي الطاقة الاستيعابية اليومية لكل كلية على حدة وأيام العطلات أثناء فترة اختبارات القدرات وهل سيتمّ الاختبار على فترة واحدة أو فترتين.

وشددت وزارة التعليم العالي، على سرعة اتخاذ اللازم نحو إرسال هذه البيانات لإنجاز كل الأعمال الخاصة باختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد، مشددة على مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

قائمة الكليات التي تشترط اختبارات قدرات

ونوهت الوزارة، إلى أنَّ الكليات التي تشترط اختبارات قدرات هي كليات الإعلام، الفنون التطبيقية، التربية الرياضية، التربية النوعية «الفنية والموسيقية»، التربية الموسيقية، التربية الفنية بالزمالك، التربية الفنية بالمنيا، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية وشعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس.

كما تشمل قائمة الكليات التي تشترط اختبارات قدرات، كشرط أساسي للالتحاق بها، كليات الفنون الجميلة «فنون وعمارة»، التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات التكنولوجيا والتعليم بجامعات حلوان وقناة السويس وبني سويف وسوهاج.

وأكدت الوزارة أن هذه الاختبارات تتم عن طريق مكتب التنسيق وفروعه لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والراغبين في الالتحاق بهذه الكليات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وقبل إعلان نتيجتها.

إلغاء اختبارات القدرات من كليات السياحة والفنادق

وفي وقت سابق، قرر المجلس الأعلى للجامعات، إلغاء اختبارات القدرات لكليات السياحة والفنادق، وهو ما أشادت به الدكتورة غادة علي حمود، عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف.

أوضحت عميدة كلية السياحة والفنادق لـ«الوطن»، أن اختبارات القدرات ساهمت في تقليل نسبة القبول بهذه الكليات لأنها تشترط موعد معين يجب على الطلاب أداء الاختبارات فيه وبعد غلق باب التقدم لهذه الاختبارات لا يحق لأي طالب الالتحاق بالكلية حتى وإن حصل على المجموع الذي يؤهله لذلك.