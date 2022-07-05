استشاري مناعة: كورونا ستنتهي قريبا كجائحة ولكنها ستظل كفيروس ضعيف

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ كورونا ستنتهي في القريب العاجل كجائحة ولكنها ستظل فيروسا ضعيفا، مثل الإنفلونزا، مشيرًا إلى أن الأعراض ضعفت كثيرا بسبب اللقاحات، مشددًا على أنه لا توجد لها آثار جانبية أو مضاعفات أو مشكلات صحية.

فيروس كورونا تحول من شديد الخطورة إلى أقل خطورة

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن فيروس كورونا تحول من شديد الخطورة إلى أقل خطورة، كما أن الأعراض متشابهة تماما مع أعراض متحور أوميكرون.

الملتزم بالإجراءات الاحترازية معرض للإصابة أيضا

وأشار استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إلى أنّ أي شخص ليس ملتزما بالإجراءات الاحترازية معرض للإصابة أيا كان، ناصحا بالحصول على الجرعات التنشيطية لأن اللقاحات لا تمنح مناعة دائما، لأن المناعة تقل بمرور الوقت، مشددًا على أن اللقاح مهم للغاية لأنه يكون أجساما مناعية ضد الإصابة، وبخاصة أن بعض الفئات قد تتعرض لمخاطر صحية كبيرة في حال الإصابة من كورونا.

وشرح استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح أنّ الكثير من الأشخاص يعانون من تبعات الإصابة بفيروس كورونا لفترة طويلة المدى، مثل فقدان حاسة الشم والتذوق، وآلام عضلية وبعض التليفات الرئوية البسيطة وصعوبة في التنفس وتوتر شديد جدا ومشكلات نفسية وعصبية وتنفسية والارتكاريا.