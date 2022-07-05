ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 555.2 مليون.. والكونغو تعلن انتهاء «إيبولا»

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، ارتفاعا ملحوظا، في وقت شهدت فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية إنفراجة في أزمة فيروس «إيبولا»، بإعلانها نهاية أحدث موجة لتفشي المرض.

وسجلت إصابات كورونا المستجد، عالميا، 555 مليونًا و233 ألفًا و865 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و362 ألفًا و437 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 529 ملايين و972 ألفا و043 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الشمالية، أكثر من 2500 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه سلطات البلاد، اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.75 مليون حالة، فيما تعافى أكثر من 4.74 مليون حالة، ولا يزال ما لا يقل عن 4620 حالة تحت العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

كوريا الجنوبية تسجل 18147 إصابة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، 18147 إصابة بـ«كورونا»، بينها 171 من الخارج وحالتي وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 18413997 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 24576، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي الصين، سجلت «لجنة الصحة الوطنية»، 69 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 52 منها في «مقاطعة آنهوي»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«مقاطعة آنهوي» تسجل 52 حالة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، سجلت «مقاطعة آنهوي» الواقعة شرقي الصين، 52 حالة محلية العدوى بـ«كورونا» و179 حالة بدون أعراض، وأشارت «لجنة الصحة» بالمقاطعة، إلى تسجيل 186 حالة بـ«كورونا»، و895 حالة بدون أعراض، وذلك في الفترة من 26 يونيو إلى 4 يوليو الجاري.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، نهاية أحدث موجة لتفشي فيروس «إيبولا»، التي اندلعت قبل أقل من 3 أشهر في مبانداكا عاصمة مقاطعة «إكواتور»، الواقعة شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.