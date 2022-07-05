«الصحة»: هناك زيادة ضئيلة في إصابات كورونا لكن الوضع لا يزال مستقرًا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وباء فيروس كورونا لم ينته حتى تعلن منظمة الصحة العالميه ذلك، وفي ذات الوقت لم يعد يشغل العالم ارتفاع أعداد الإصابات، بل ارتفاع أعداد المصابين الذين يحتاجون لمستشفيات أو الوفيات.

وعن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين، قال خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «الإصابات فيها زيادة بنسبة ضئيلة، لكن لا يوجد زيادة في أعداد دخول المستشفيات ولا زلنا في المعدلات الطبيعية وأصدرنا البيان للتوضيح حتى نظل محافظين على الوضع الوبائي المستقر بشكل جيد».

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأضاف عبدالغفار: «الوضع الآن في مصر، عدد قليل من الحالات يستلزم دخول المصابين للمستشفيات، لكن رغم ذلك علينا ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات المهم للحفاظ على الوضع الراهن».

التزموا بالجرعة التنشيطية

وتابع، أن هناك إجراءات مهمة ينبغي على المواطنين اتخاذها بداية من تلقي اللقاح لمن لم يتلقه أبداً، ومن حصل على الجرعة الأولى ولم يحصل على الثانية يتوجه لأخذها: «مع أهمية تلقي الجرعة التنشيطية لمن حصوا على التلقيح الكامل ومر عليهم ستة أشهر ولا يعانون من أمراض مزمنة وثلاثة أشهر لمن يعاني من الأمراض المزمنة».

وأضاف عبدالغفار: «من أصيب بفيروس كورونا في فترات تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أشهر، عليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر للأيدي والأسطح والتواجد في أماكن جيدة التهوية مع إرتداء الكمامات في التجمعات».