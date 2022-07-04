تاج الدين: خريطة تبادلية لمواجهة كورونا.. وهذه حقيقة ظهور موجة جديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك خريطة تبادلية لاستخدام أماكن العزل والمستشفيات للتعامل مع حالات كورونا في حالة زيادتها، مشيرا إلى استمرار الاطمئنان على الرصيد الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات والمواد التي تستخدم في التعامل مع هذه الحالات، وهناك كميات كبيرة منها في كل مكان.

تاج الدين: أكثر من 60% من الفئات المستهدفة من لقاحات كورونا حصلت على الجرعتين

وأضاف تاج الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أكثر من 60% من الفئات المستهدفة من لقاحات كورونا حصلت على الجرعتين، وتم منح المواطنين نحو 90 مليون جرعة، لافتا إلى أن كميات التطعيمات في الاحتياطي الاستراتيجي موجودة بأعداد كبيرة، مشددًا على أن ما يحدث حاليا من حيث الزيادة في الإصابات لا يمكن تسميته بالموجة الجديدة، إلا في حالة استمرار هذه الزيادات فترة زمنية معينة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأن التطعيم يمنح الجسم مناعة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، وهناك فئات أكثر عرضة للمخاطر مثل كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة والأمراض المناعية يجب أن يحصلوا على الجرعة الثالثة، ويمكن الحصول عليها بالمجان بكل سهولة ويسر.

نفس الأعراض في الفيروسات التنفسية

وكشف تاج الدين عن الفارق بين الإنفلونزا الموسمية وكورونا، قائلا: «نتحدث عن نفس الأعراض تقريبا، وبدأنا نشتبه في كورونا لأن الوباء موجود، وقد يكون الـ pcr سلبيا لكن المريض مصاب بكورونا، وطالما هناك اشتباه في الأعراض يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والراحة والعزل والعلاج، لأن جميع الفيروسات قد تؤدي لنفس أعراض كورونا».

وأشار إلى أن الفرق الطبية موجودة في كل تجمع ومكان للحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، في جدة والمدينة ومكة المكرمة، وسيكونوا حاضرين في عرفات، مشددًا على أن الحجاج حصلوا على اللقاحات والاحتياطيات الوقائية جرى تنفيذها بشكل مميز للغاية، والفرق الطبية جاهزة بالتعامل مع أي إصابة.