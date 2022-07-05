«مصر للمعلوماتية» تستقبل وفد جامعة «Purdue» الأمريكية بالعاصمة الإدارية

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، بمقرها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من إدارة العلاقات الدولية وإدارة تطوير الأعمال بجامعة «بيردو ويست لافاييت»، الأمريكية، لمتابعة تنفيذ اتفاقية درجة البكالوريوس المزدوجة المُبرمة بين كليتي الهندسة بالجامعتين، وتخلل اللقاء تسليط الضوء على البرامج العلمية لجامعة مصر للمعلوماتية وما تمتلكه من إمكانات بشرية.

قاعات التدريس مجهزة بالوسائل التعليمية المتقدمة

وتعرف الوفد على تجهيزات المعامل التي تماثل نظيراتها في كلية الهندسة بجامعة «بوردو»، وقاعات التدريس المجهزة بالوسائل التعليمية المتقدمة، وهو ما يساهم في بناء قدرات الطلاب كأداة رئيسية في استثمار العنصر البشري المؤهل لصياغة وصنع المستقبل.

كما اهتم الوفد بالتعرف على البيئة المحيطة بالجامعة من مراكز بحثية تطبيقية ومراكز تدريب متخصصة فضلا عن تواجد عدد من الشركات المحلية والعالمية في مدينة المعرفة بما يساعد على التدريب المستمر لطلاب الجامعة خلال دراستهم ومن ثم تأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

حضرت الاجتماع الأستاذة الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والأستاذ الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، والدكتورة هيذر جوديين مدير تطوير الأعمال العالمية والابتكار بجامعة Purdue الأمريكية والوفد المرافق لها، وعلاء شاهين المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الكرمة.

تعزيز تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة تدريس كليتي الهندسة بالجامعتين

وناقش الجانبان المزيد من أوجه التعاون بين الجامعتين في المجالات البحثية والعلمية الأخرى، مع تعزيز تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة تدريس كليتي الهندسة بالجامعتين.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أنّ الزيارة تضمنت إطلاع وفد جامعة بوردو على البنية التكنولوجية المتطورة للحرم الجامعي الذكي لجامعة مصر للمعلوماتية، وهو ما يساهم في تحفيز قيم الابتكار والإبداع لدى الطلبة وترسيخها في ثقافتهم العلمية والعملية، ليصبحوا فيما بعد قادرين على صناعة المعرفة وصياغة المستقبل.

وأبدت الدكتورة هيذر جوديين، مدير تطوير الأعمال العالمية والابتكار بـ Purdue University الأمريكية، إعجابها باهتمام جامعة مصر للمعلوماتية ببناء علاقات قوية مع الشركات العالمية والمحلية لصالح التدريب المستمر لطلاب الجامعة.

Purdue University من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية

من جهته، أشار الدكتور عمرو المصري عميد كلية الهندسة، إلى أن الاتفاقية الموقعة مع جامعة بوردو في برامج الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسب يجعلها شريكًا أكاديميًا في هذه التخصصات، لافتًا إلى أن Purdue University من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول العالم حيث تحتل المرتبة الرابعة في الهندسة طبقا لتصنيف 2022 U.S. News ما يجعل طلاب جامعة مصر للمعلوماتية مواكبين لأحدث النظم الدراسية التي توصل إليها العالم.