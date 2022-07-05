أمجد الحداد: كورونا ما زال يشكل خطرا لكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ كورونا ليس مجرد إصابة، وبالتالي يجب الحصول على التطعيمات حتى لا تتفاقم الإصابات، كما تطرق إلى الزيادات في الفترة الأخيرة على مستوى الإصابات، لكن في المستشفيات لم تطرأ عليها زيادات، لكن ما يزال الخطر موجودا على كبار السن وذوي المناعة الضعيفة.

أهمية الحصول على جرعات اللقاح التنشيطية

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن جزء من المجتمع لم يحصل على التطعيم حتى الآن، رغم أن كل من حصلوا على اللقاحات إصاباتهم بسيطة، مشددًا على أن اللقاحات هي الأمان والآمن للحصول على المناعة ضد المرض، وبالتالي ينصح بالحصول على الجرعة التنشيطية والجرعة الرابعة بعدها.

أغلب الإصابات بسيطة بسبب منظومة اللقاحات

وأشار استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح إلى أنّ الزيادات الأخيرة لا ترتقي إلى توصيف الموجة الشديدة، وحتى لو قيل إنها موجة، فإنها ستكون ضعيفة، إذ أن أغلب الإصابات بسيطة بسبب منظومة اللقاحات، ناصحا بارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات والجرعات التعزيزية حتى تكون الموجات المقبلة مثل إصابات البرد، وبعد انتهاء الجائحة سيتحول كورونا إلى فيروس موسمي مثل الإنفلونزا، إذ سيتم الحصول على لقاحات ولكن كل سنة وليس 6 أشهر.

وأشار استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إلى أنّ اللقاحات الفيروسية التنفسية لا تمنح مناعة طويلة الأمد، وبالتالي فإنها في حاجة إلى تنشيط باستمرار، مشيرًا إلى أن لقاح فايزر أثبت أمانه بالنسبة للحوامل، وتم تطعيم الأطفال به، وفي بعض الدول تم منحه للأطفال من عامين إلى 3 أعوام، وبالتالي فلم يعد استخدام معظم اللقاحات استخدام طوارئ.