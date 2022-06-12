كم يوم متبقي على عيد الأضحى 2022؟.. «القومي للبحوث» يجيب

«كم يوم متبقي على عيد الأضحى 2022»، سؤال يبحث عنه المئات من المواطنين عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أو «تويتر» وغيرها من المنصات، وكذلك محركات البحث، وهو ما أجاب عنه الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائلاً: «عيد الأضحى المبارك 2022 سيوافق 9 يوليو المقبل وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث، وبالتالي فإنّه طبقًا لحساب الأيام، يتبقى 27 يومًا على أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022».

كم يوم متبقي على عيد الأضحى 2022؟.. 27 يوما

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الإجابة عن سؤال «كم يوم متبقي على عيد الأضحى 2022»، جاء وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد بشان حساب مواعيد بداية و نهاية الشهور العربية، لافتاً إلى أن الرأي النهائي لموعد عيد الأضحى المبارك 2022 يكون للملكة العربية السعودية نظراً لارتباط العيد بفريضة الحج، مشيراً إلى أنَّ الموعد وفقاً للحسابات الفلكية 9 يوليو المقبل على أن تكون وقفة عرفة الجمعة الموافق 8 يوليو.

عيد الأضحى المبارك 2022

وأكّد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ المعهد يمتلك الإمكانيات والقدرات البشرية والعلمية والمعنوية التي تسهم في تحديد مواعيد بداية ونهاية الشهور الهجرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة و الممثلة في دار الإفتاء المصرية وكذلك هيئة المساحة بالمحافظات، وأنَّه يتمّ استطلاع أهلة الشهور العربية في عدد من الأماكن المخصصة لذلك سواء في المناطق الحدودية وأعلى قمم الجبال وبعيداً عن المدن العمرانية.