تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر

أكد الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن السبت المقبل الموافق 9 يوليو الجاري، سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، وكذلك وفقاً للمواعيد النهائية التي كشفت عنها رؤية هلال شهر ذو الحجة المبارك، موضحاَ أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر، ستكون كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

* موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022 بمحافظة القاهرة: الساعة 5: 26 صباحاً

*الجيزة: الساعة 5: 26

* الإسكندرية: الساعة 5: 28

*بورسعيد: الساعة 5: 19

*السويس: الساعة 5: 21

*العريش: الساعة 5: 13

* الطور: الساعة 5: 20

* سانت كاترين: الساعة 5: 18

* طابا: الساعة 5: 13

* شرم الشيخ: الساعة 5: 19

* دمنهور: الساعة 5: 27

* طنطا: الساعة 5: 25

* المنصورة: الساعة 5: 23

* الزقازيق: الساعة 5: 24

* بنها: الساعة 5: 25

* شبين الكوم: الساعة 5: 26

* كفر الشيخ: الساعة 5: 25

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2022

* الفيوم: الساعة 5: 29

* بني سويف: الساعة 5: 28

* المنيا: الساعة 5: 32

* أسيوط: الساعة 5: 33

* سوهاج: الساعة 5: 32

* قنا: الساعة 5: 29

* أسوان: الساعة 5: 32

* أبوسمبل: الساعة 5: 41

*مرسى مطروح: الساعة 5: 39

* الغردقة: الساعة 5: 22

* الخارجة: الساعة 5: 40

* الإسماعيلية: الساعة 5: 20

* دمياط: الساعة 5: 20

*السلوم: الساعة 5: 47

* نويبع: الساعة 5: 15

* حلايب: الساعة 5: 21

* شلاتين: الساعة 5: 23

وأضاف رئيس المعهد القومي للحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعهد يمتلك الإمكانيات والقدرات العلمية التي تؤهله لرصد الأهلة ومتابعة رصد بداية ونهاية الشهور العربية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر.