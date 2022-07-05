درجات الحرارة اليوم في مطروح.. ارتفاع الرطوبة وتحذير من ضربات الشمس

تشهد درجات الحرارة اليوم في محافظة مطروح ارتفاعا ملحوظا في مختلف الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، مع انخفاض في سرعة الرياح، وسطوع كلى للشمس منذ الشروق.

درجات الحرارة اليوم في مطروح

وتسجل درجات الحرارة اليوم في مدينة مرسي مطروح، العظمى 31 درجة والصغرى 21 ، كما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 76% في أعلى معدلاتها خلال الأسبوع الأولى من شهر يوليو، بينما تسجل سرعة الرياح أقل معدلاتها بواقع 8 كم/ في الساعة، كما ترتفع الحرارة في المحافظات عن مطروح، لتسجل في القاهرة 37 درجة، وفي الدلتا لتسجل 39 درجة، وفي الصعيد لتسجل 42 درجة في أسوان.

موجة حارة في واحة سيوة

وترتفع درجات الحرارة في سيوة عن مطروح لتسجل 40 درجة بزيادة 9 درجات، مع ارتفاع الرطوبة، لتجذب السياحة العلاجية خلال موسم الصيف، خاصة الدفن في الرمال الساخنة، في جبل الدكرور والتى يقبل عليها المصريين والأجانب من مختلف دول العالم، للاستفادة من ارتفاع الحرارة في الرمال الطبيعية في الواحة.

ويهرب أهالى مطروح من الحرارة المرتفعة للبحر، ويتوافد المصطافون على الشواطىء من الساعات الأولى من صباح اليوم، للاستمتاع بالأجواء اللطيفة وتخفيف من شدة الحرارة بالاستحمام، والجلوس على الشواطئ تحت الشماسى بعيدا عن المنازل، خاصة في مرسي مطروح والساحل الشمالى وحتى الإسكندرية.

تحذير ضربات الشمس

وتحذر مديرية الصحة بمطروح طبقا للدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح المواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة أوقاتا طويلة وقت القيلولة، لتفادى الإصابة بضربات الشمس.