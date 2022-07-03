ارتفاع درجات الحرارة اليوم في مرسى مطروح.. والمصطافون يهربون للبحر

ترتفع درجات الحرارة اليوم على مختلف الأنحاء في غرب مصر، خاصة من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني، كما تشتد الحرارة في سيوة لتسجل أعلى معدلات على مستوى محافظة مطروح بواقع 40 درجة.

درجات الحرارة اليوم في مطروح

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 23 من يوليو 2022، العظمى 30 درجة والصغرى 23، في أعلى ارتفاع لها مع بداية الأسبوع الأول من يوليو، كما ترتفع نسبة الرطوبة في مطروح لتسجل 77%، بنسبة أعلى من شهر يونيو الماضي، بينما تسجل سرعة الرياح نسبة معتدلة بواقع 11 كم/ في الساعة، وتستمر معدلات درجات الحرارة في الارتفاع بنفس النسبة على مختلف الأنحاء من مطروح وحتى الإسكندرية.

الهروب من الحرارة للبحر

وتشهد مدينة مرسى مطروح هروب المصطافين وأهالي المحافظة من ارتفاع درجات الحرارة إلى البحر، والاستمتاع بالمياه اللطيفة على الشواطىء المختلفة، في ظل الإقبال على جميع الشواطئ ومنها شاطئ مينا حشيش وشاطئ الرميلة وشاطئ علم الروم وشاطئ الفيروز وشاطئ روميل وشاطئ باب البحر وشاطىء مطروح العام وشاطئ الليدو وشاطئ روميل وشاطئ عجيبة وشاطىء أم الرخم وشاطىء الأبيض وشاطىء المروة والشواطىء الممتدة بطول 9 كيلو متر على كورنيش الأبيض الجديد وشاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام، وذلك من الساعات الأولى من شروق الشمس ويستمر التوافد على الشواطىء على مدار اليوم حتى الساعة السادسة مساءً.