درجات الحرارة اليوم على شواطئ مطروح وإسكندرية.. «لو بتصيف»

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم في المناطق الساحلية التي يتواجد فيها المواطنين للاستمتاع بالشواطئ استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك وإجازة نهاية العام الجاري، إذ يسود اليوم استقرارًا نسبيًا في درجة حرارة في مناطق السواحل الشمالية، ويشهد المصطافون طقسًا حار نهارًا معتدل ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن درجات الحرارة لم تشهد ارتفاعًا اليوم، إذ تسجل اليوم السبت 2 يوليو في الإسكندرية 30-23 درجة مئوية وفي بلطيم 30 - 23، في مطروح 29 - 24، وفي بورسعيد 31 - 24، وفي دمياط 31 - 23، وفي الإسماعيلية 36 - 24.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة على مدار اليوم في رأس سدر 38 - 24، وفي طابا 32 - 21، وفي شرم الشيخ 37 - 28، وفي الغردقة 38 - 27، وفي مرسى علم 39 - 27 درجة مئوية، مشيرين إلى أنه من المتوقع كذلك أن ترتفع نسب الرطوبة نهارًا، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئويًا.

ملامح درجات الحرارة هذا الأسبوع

وكشفت هيئة الأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ تسجل درجات الحرارة غدًا الأحد 3 يوليو 2022 العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والصغرى 23، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

وعن درجات الحرارة الاثنين 4 يوليو 2022، فالعظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والصغرى 23، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 5 يوليو 2022

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والصغرى 23، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 6 يوليو 2022

وأخيرا من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والصغرى 24، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.