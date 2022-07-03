درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة وباقي المحافظات.. تصل لـ40

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها درجات الحرارة اليوم المتوقعة على محافظات ومدن الجمهورية، إذ سجلت القاهرة 35 24، الإسكندرية 31 23، وادي النطرون 35 23، طنطا 34 24، شبين الكوم 35 24، دمنهور 34 24، بلطيم 31 23، مطروح 30 23، السلوم 31 23، سيوة 37 23، بورسعيد 33 24، دمياط 32 23.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم، تصل اليوم في الزقازيق إلى 35 24، المنصورة 35 24، الإسماعيلية 36 24، السويس 36 23، العريش 33 23، رفح 33 22، رأس سدر 38 24، نخل 36 18، نويبع 37 24، طابا 34 22، كاترين 31 18، الطور 38 24.

وفي شرم الشيخ تصل الحرارة إلى 37 27، الغردقة 38 28، مرسى علم 38 27، الفيوم 36 24، بني سويف 37 24، المنيا 37 24، أسيوط 37 24، سوهاج 38 25، قنا 39 26، الأقصر 40 27، أسوان 40 28، إدفو 40 27، أبو سمبل 40 27، الوادي الجديد 39 23، شلاتين 38 26، أبو رماد 37 25، حلايب 35 29، ورأس حدربة 34 27 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الأحد 3 يوليو، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة، لافته لوجود نشاط للرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحر المتوسط اليوم، تكون حالة الطقس به خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.