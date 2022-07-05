درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-7-2022 في مصر.. العظمى في أسوان 41

كشفت الهيئة العامة للأرصاد ممثل في مركز التنبؤات، عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وحالة الطقس المتوقعة على كافة المدن والأنحاء، وذلك من خلال بيان رسمي صادر عن الهيئة اليوم.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ووفق خبراء الأرصاد فإنّ درجات الحرارة اليوم المتوقعة على الأنحاء كافة، جاءت كما يلي:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 34 23

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 24

مطروح 30 23

السلوم 33 22

سيوة 37 22

بورسعيد 31 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 38 25

نخل 36 18

نويبع 37 25

طابا 36 23

كاترين 32 18

الطور 38 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 40 27

أسوان 41 27

إدفو 42 28

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 38 27

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 29

حالة الطقس اليوم

ووفق خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، أما على السواحل الشمالية فيكون حارًا رطبًا، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة ليلاً، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع.