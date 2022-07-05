فحص جثة سيدة سقطت من الطابق السابع بالسلام بعد اتهام الزوج بقتلها

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي، إنه تم أخذ عينه من «أظافر» جثة سيدة تدعي «دينا. م. خ» في العقد الرابع من العمر، توفيت إثر سقوطها من الطابق السابع بمدينة السلام، وذلك لتحليلها لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، عقب اتهام أسرتها للزوج بدفعها من الطابق السابع بسبب خلافات أسرية.

قسم الشرطة يتلقى بلاغا بسقوط سيدة دار اسلام

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول، بلاغًا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «دينا م خ» في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في أماكن متفرقة من الجسم ونزيف خارجي وبسؤال أسرتها اتهمت الزوج بدفعها من الطابق السابع.

وجرى نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة عمل تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وباستدعاء الزوج أنكر الاتهام.

حبس المتهم بقتل بائع طيور في المعصرة 4 أيام

وفي سياق منفصل، قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل بائع طيور بالمعصرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب ترك المجني عليه قفص فراخ أمام محل المتهم، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه.