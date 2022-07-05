قررت جهات التحقيق عرض المتهم بقتل «فرارجي» في المعصرة على الطب الشرعي لإجراء الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان ما إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات من عدمه، واستعجلت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب وفاة المجني عليه، كما استعجلت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

بداية الواقعة

كان قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع جريمة قتل بشارع المطار دائرة القسم، وبالانتقال لمحل البلاغ، تبيّن صدق البلاغ، بالعثور على جثمان تبين من التحريات أنه لـ«فرارجي»، بعدما نشب خلاف بينه وبين صاحب ورشة (المتهم)، إذ تبين تعدي الأخير بشومة على المجني عليه، إثر خلاف نشب بينهما، بسبب قفص دواجن، وضعه المجني عليه أمام ورشة المتهم.

المتهم تعدى على المجني عليه بشومة

وبيّنت التحريات، التي أجراها رجال المباحث نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، تطورت إلى التشابك بالأيدي، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب، ولم يكتفِ بذلك، بل جلب عصا خشبية غليظة من ورشته، ضرب بها المجني عليه على رأسه ضربة أودت بحياته على الفور، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات أقر بصحتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المجني عليه لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان سبب الوفاة، واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث.

كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث، وصرحت بالدفن، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.