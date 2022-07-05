قناة السويس: تحقيق إيرادات قياسية تصل إلى 7 مليارات دولار «فيديو»

قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إنّ القناة حققت أرقاما قياسية على صعيد الإيرادات بواقع 7 مليارات دولار أمريكي، و1.3 مليون طن حجم البضائع غير المسبوق الذي يمر بالقناة خلال العام المنقضي، كما عبرت 22 ألف و32 سفينة القناة في العام المالي المنقضي.

موجة تضخم أطاحت بالبورصات العالمية

وأضاف المتحدث باسم هيئة قناة السويس، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن هذه الأرقام ضخمة تتحقق في ظل تحديات اقتصادية مؤلمة تعصف باقتصاديات دول، بالإضافة إلى موجة التضخم التي أطاحت بالبورصات العالمية.

قناة السويس تحقق عائدات عملاقة تصل إلى 7 مليارات دولار

وتابع المتحدث باسم هيئة قناة السويس: «رغم كل هذه التحديات، تظل قناة السويس في صدارة المنافسة وتحقق عائدات عملاقة تصل إلى 7 مليارات دولار، كما أن حجم البضائع غير المسبوق يؤكد على ريادة القناة رغم التحديات الاقتصادية».

الحملات الترويجية جذبت خطوط ملاحية جديدة للقناة

وواصل المتحدث باسم هيئة قناة السويس: «مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت على ظلالها بحركة التجارة بحرا، كان لرئيس الهيئة توجه مباشر ورؤية استراتيجية وهي ضرورة التعاون مع هذه الأزمة، مثل الحملات الترويجية والسياسات التسعيرية المرنة التي من خلالها اجتذاب خطوط ملاحية كانت لا تعبر القناة في السابق».