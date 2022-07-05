التضامن: تخصيص 70 أوتوبيسًا لخدمة 3 آلاف حاج في بعثة الجمعيات الأهلية

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرًا من البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، للاطمئنان على صحة الحجاج والتأكد من توفير كافة متطلباتهم، في الوقت الذي زار فيه اللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، ورئيس بعثة الحج المصرية، مقر بعثة حج الجمعيات الأهلية بفندق «إعمار جراند»، بشارع إبراهيم الخليل، وكان في استقباله أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

وتفقد «الأحمدي»، الفندق الذي تقيم فيه بعثة حج الجمعيات، واطمأن على استعدادات البعثة لتصعيد الحجيج، كما أجرى حوارا مع الحجاج، واستمع لآرائهم حول الخدمات التي تقدمها بعثة وزارة التضامن الاجتماعي لهم.

كما تفقد عيادة الخدمات الطبية الطارئة التابعة لوزارة الصحة والتي تستضيفها وزارة التضامن الاجتماعي في مقر إقامة البعثة، وشاهد الغرف والمطاعم والمسجد، وتأكد من استفادة الحجاج أقصى استفادة من العيادات الطبية وأئمة الأوقاف والتغذية وسبل الإقامة.

اجتماعات مكثفة مع أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية

وأوضحت التضامن، فى بيان لها أن رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية والمشرفين من أجل شرح خطة التفويج وتصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة.

وجرى الإطلاع على أماكن المخيمات التي تم تخصيصها لحجاج الجمعيات الأهلية في المشاعرالمقدسة وعلى صعيد عرفات، في ضوء توجيهات وزارة التضامن الاجتماعي بالوقوف على كافة الاستعدادات ومتابعتها أولًا بأول من أجل تذليل أية عقبات تواجه الحجاج لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر.

المخيمات صناعة ألمانية وعلی أحدث طراز

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن المخيمات جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أنها صناعة ألمانية وعلی أحدث طراز، وتم تزويدها بوسائل التهوية وتجهيزها بطريقة مريحة، كما تم الاتفاق على تقديم وجبة جافة لإفطار الحجاج خلال تواجدهم في المشاعر المقدسة، تم إعدادها بناء علی نصائح خبراء التغذية و تشمل البروتينات التي تمنح الحجاج طاقة تساعدهم على تأدية مناسك الحج، كما أن وجبة الغذاء ستكون ساخنة.

توفير أربعة أوتوبيسات احتياطية

كما تفقد «عبد الموجود»، مواقف انتظار الأتوبيسات بالمشاعر المقدسة، لافتا إلى تخصيص 67 أوتوبيسًا لنقل الحجاج وتوفير أربعة أوتوبيسات احتياطية وجميعها مكيفة، ويسع الباص الواحد 47 حاجًا، ويضم مشرف من البعثة ومرشد ليدل السائق على الطرق خلال نفرة الحجاج عقب الانتهاء من أداء الركن الأكبر والوقوف على عرفات.

ومن ناحية أخرى حرصت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية في المدينة المنورة على زيارة المزارات الدينية التي تشتهر بها المدينة المنورة، حيث زارالحجاج مسجد قباء والقبلتين وشهداء أُحد، كما تم تنظيم زيارات لجبل الرماة ومنطقة المعركة، وقدم المشرفون المرافقون للحجاج شرحًا وافيًا لتلك المزارات الدينية.

واكتمل تفويج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية في مكة المكرمة بعد وصول حجاج المستوى الأول قادمين من المدينة المنورة، وتسكينهم بفندق أبراج مكة في ساحة الحرم، حيث تم اصطحاب أفواج الحجاج في أتوبيسات مكيفة من المدينة المنورة إلي مسجد الميقات، وهو أحد المواقيت التي حدّدها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة، حيث أخذ الحجاج نية الإحرام للعمرة فورالوصول إلي مكة المكرمة الدخول في روحانيات فريضة الحج.