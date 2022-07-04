قائد قوات أمن الحج: لن نسمح باستخدام الشعارات خلال أداء المناسك‎ ‎

قال الفريق محمد بن عبد الله البسامي، قائد قوات أمن الحج السعودي، إنّ السلطات السعودية لن تسمح ‏باستخدام شعارات خلال أداء مناسك الحج، مُضيفاً أنّ المرأة السعودية أثبتت نجاحها في أعمال ‏مختلفة داخل منظومة «الداخلية» السعودية، سواء كان ذلك فيما يخص الجوازات وإدارة أعمالها، أو مساعدة ‏الحجيج، وكذلك أعمال الترجمة التي تتعلق بالمناسك، ومساعدة الحجيج من دول مختلفة وبلغات متعددة‎.‎

منع الجريمة ومكافحة النشل‎ ‎

وأضاف خلال مؤتمر قيادات قوات أمن الحج 1443 تحت شعار «الحج ‏بسلام آمنين» الذي عُقد في نادي ضباط قوات الأمن بمنطقة مكة، أنّ الخطة السعودية لإدارة موسم ‏الحج تعتمد على مواجهة أي أعمال تستهدف الأمن وسلامة الحجاج، مُشيرا إلى تكثيف الوجود الأمني، ‏وزيادة تدابير منع الجريمة، ومكافحة النشل‎.‎

وأوضح «البسامي» أنّ دقة التفويج هدف رئيسي لقوات أمن الحج، مع الحفاظ على توازن حركة المرور ‏في المشاعر ومكة‎.‎

‎منع تسلل الحجاج‎ ‎

وتحدث الفريق البسامي عن منع تسلل الحجاج غير النظاميين، مشيرا إلى تطبيق عقوبات غرامة 10 ‏آلاف ريال للمتسللين، فيما تفرض طوق أمني على المشاعر بدءا من اليوم، مؤكدا أنّ عقوبة مساعدة الحجاج غير الشرعيين ‏تصل إلى 50 ألف ريال، و6 أشهر حبس، والإبعاد من المملكة لغير المواطنين حال مساعدتهم على ذلك، ‏مؤكدا اكتمال السيطرة على كافة المناطق، مع انتشار فرق الدعم والمساندة‎.‎

‎ ‎ضبط 288 متسللاً‎ ‎

وحول الأعداد التي ضبطت خلال ذلك، أشار إلى أنّ هناك 63 حملة وهمية، كما جرى ضبط ‏‏288 متسللاً حاولوا أداء فريضة الحج بطريقة غير شرعية ودون موافقة السلطات، كما جرى القبض على ‏‏8 أشخاص ممن حاولوا تسهيل دخول أفراد للحج دون هذه الموافقات، بالإضافة إلى ترحيل 2062 مخالف ‏للإقامة، وإعادة 29792 مقيم لم يحصلوا على تصاريح لأداء فريضة الحج، و69 سيارة حاولت أيضا ‏اختراق الضوابط التي وضعتها السلطات السعودية للراغبين في الحج‎.‎

دور المرأة السعودية في منظومة الأمن

وحول تقييمه لدور المرأة السعودية بعد الظهور اللافت في منظومة الأمن والجوازات، أضاف: «لقد تجاوزنا مرحلة التصنيف الذكوري والأنثوي، والنساء أثبتن نجاحهن من خلال المشاركة ‏في كافة أعمال الداخلية وعلى وجه الخصوص إدارة أعمال الحج».‏

من جانبه قال اللواء محمد بن مقبول العمري، قائد قوات الطوارئ الخاصة، إن نجاح موسم الحج مرتبط ‏بخطط دقيقة تستهدف تنظيم وضبط عمليات نقل الحجاج وتخفيف الكثافات والحرص على أمن الحجاج، ‏وتقديم كافة المساعدات لهم‎.‎

‎تحديث منافذ الدخول

واعتبر قائد جوازات المملكة، اللواء صالح بن سعد، تحديث منافذ الدخول الحدث الأهم هذا العام، مشيرا إلى ‏التطور الكبير في مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وأشار إلى ‏نشر شاشات نوعية متطورة بعدة لغات لمساعدة الحجاج من كل بلاد العالم‎.

وقال «بن سعد» إن عقوبة من ينقل حجاج غير شرعيين تصل إلى 50 ألف ريال و6 شهور حبس، والابتعاد ‏من المملكة لغير المواطنين حال مساعدتهم على ذلك، مؤكدا اكتمال السيطرة على كافة المناطق مع انتشار ‏فرق الدعم والمساندة.‏

وتشهد منطقة مكة المكرمة انتشارا أمنيا مكثفا على كل المحاور، وتجرى عمليات تدقيق واسعة النطاق ‏لمنع اختراق منظومة الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات السعودية، كما تنتشر فرق الدعم ‏والمساعدة حول المناطق المقدسة وفي المشاعر في الوقت الذي استمرت فيه أفواج الحجاج تأتي من ‏مختلف المنافذ والموانئ والمطارات، فيما اتخذت السلطات كافة الإجراءات، وأكملت استعدادات موسم ‏الحج.