قائد قوات أمن الحج: لن نسمح باستخدام الشعارات خلال أداء المناسك
المرأة السعودية أثبتت نجاحها في منظومة الأمن والجوازات
كتب:
صلاح البلك
10:59 م | الإثنين 04 يوليو 2022
مؤتمر قيادات قوات أمن الحج 1443
قال الفريق محمد بن عبد الله البسامي، قائد قوات أمن الحج السعودي، إنّ السلطات السعودية لن تسمح باستخدام شعارات خلال أداء مناسك الحج، مُضيفاً أنّ المرأة السعودية أثبتت نجاحها في أعمال مختلفة داخل منظومة «الداخلية» السعودية، سواء كان ذلك فيما يخص الجوازات وإدارة أعمالها، أو مساعدة الحجيج، وكذلك أعمال الترجمة التي تتعلق بالمناسك، ومساعدة الحجيج من دول مختلفة وبلغات متعددة.
منع الجريمة ومكافحة النشل
وأضاف خلال مؤتمر قيادات قوات أمن الحج 1443 تحت شعار «الحج بسلام آمنين» الذي عُقد في نادي ضباط قوات الأمن بمنطقة مكة، أنّ الخطة السعودية لإدارة موسم الحج تعتمد على مواجهة أي أعمال تستهدف الأمن وسلامة الحجاج، مُشيرا إلى تكثيف الوجود الأمني، وزيادة تدابير منع الجريمة، ومكافحة النشل.
وأوضح «البسامي» أنّ دقة التفويج هدف رئيسي لقوات أمن الحج، مع الحفاظ على توازن حركة المرور في المشاعر ومكة.
منع تسلل الحجاج
وتحدث الفريق البسامي عن منع تسلل الحجاج غير النظاميين، مشيرا إلى تطبيق عقوبات غرامة 10 آلاف ريال للمتسللين، فيما تفرض طوق أمني على المشاعر بدءا من اليوم، مؤكدا أنّ عقوبة مساعدة الحجاج غير الشرعيين تصل إلى 50 ألف ريال، و6 أشهر حبس، والإبعاد من المملكة لغير المواطنين حال مساعدتهم على ذلك، مؤكدا اكتمال السيطرة على كافة المناطق، مع انتشار فرق الدعم والمساندة.
ضبط 288 متسللاً
وحول الأعداد التي ضبطت خلال ذلك، أشار إلى أنّ هناك 63 حملة وهمية، كما جرى ضبط 288 متسللاً حاولوا أداء فريضة الحج بطريقة غير شرعية ودون موافقة السلطات، كما جرى القبض على 8 أشخاص ممن حاولوا تسهيل دخول أفراد للحج دون هذه الموافقات، بالإضافة إلى ترحيل 2062 مخالف للإقامة، وإعادة 29792 مقيم لم يحصلوا على تصاريح لأداء فريضة الحج، و69 سيارة حاولت أيضا اختراق الضوابط التي وضعتها السلطات السعودية للراغبين في الحج.
دور المرأة السعودية في منظومة الأمن
وحول تقييمه لدور المرأة السعودية بعد الظهور اللافت في منظومة الأمن والجوازات، أضاف: «لقد تجاوزنا مرحلة التصنيف الذكوري والأنثوي، والنساء أثبتن نجاحهن من خلال المشاركة في كافة أعمال الداخلية وعلى وجه الخصوص إدارة أعمال الحج».
من جانبه قال اللواء محمد بن مقبول العمري، قائد قوات الطوارئ الخاصة، إن نجاح موسم الحج مرتبط بخطط دقيقة تستهدف تنظيم وضبط عمليات نقل الحجاج وتخفيف الكثافات والحرص على أمن الحجاج، وتقديم كافة المساعدات لهم.
تحديث منافذ الدخول
واعتبر قائد جوازات المملكة، اللواء صالح بن سعد، تحديث منافذ الدخول الحدث الأهم هذا العام، مشيرا إلى التطور الكبير في مطار الملك عبد العزيز بجدة، ومطار محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وأشار إلى نشر شاشات نوعية متطورة بعدة لغات لمساعدة الحجاج من كل بلاد العالم.
وقال «بن سعد» إن عقوبة من ينقل حجاج غير شرعيين تصل إلى 50 ألف ريال و6 شهور حبس، والابتعاد من المملكة لغير المواطنين حال مساعدتهم على ذلك، مؤكدا اكتمال السيطرة على كافة المناطق مع انتشار فرق الدعم والمساندة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة انتشارا أمنيا مكثفا على كل المحاور، وتجرى عمليات تدقيق واسعة النطاق لمنع اختراق منظومة الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات السعودية، كما تنتشر فرق الدعم والمساعدة حول المناطق المقدسة وفي المشاعر في الوقت الذي استمرت فيه أفواج الحجاج تأتي من مختلف المنافذ والموانئ والمطارات، فيما اتخذت السلطات كافة الإجراءات، وأكملت استعدادات موسم الحج.