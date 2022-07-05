الفائز بالميدالية الذهبية في الجودو بالمتوسط: هدفي أكون بين الأفضل بالعالم

قال محمد عبدالموجود، الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو، بدورة ألعاب البحر المتوسط، إنه نافس في وزن 66 كجم ثاني أوزان الجودو، مشيرًا إلى أن الموازين الخفيفة في اللعبة تتسم بالقوة في المنافسة، بسبب سرعة الحركة وهو ما ينطبق على الألعاب الفردية.

لاعب الوزن الخفيف يجب أن يتمتع بإمكانيات كبيرة

وأضاف الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن اللاعب في الوزن الخفيف يجب أن يتمتع بإمكانيات كبيرة حتى يكون على المستوى العالمي، لافتًا إلى أنه أحب المنافسة في هذا الميزان ومواجهة اللاعبين الكبار، حتى فزت بالميداليات الذهبية.

حلم الأفضل في العالم

وتابع الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط: «أطمح إلى أن أكون من بين الأفضل في العالم في هذا الميزان، في دورة الألعاب السابقة حصلت على المركز الخامس، طورنا من أنفسنا على مستوى نقاط الضعف والمعسكرات الخارجية وأتدرب في القوات المسلحة وتحديدا في محافظة الإسكندرية».

المنافسة كانت قوية

وأشار الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات الجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط، إلى أنّ المنافسة كانت قوية لكن فترة الإعداد التي خاضها كانت قوية أيضا، إذ كان مصرا على أن يفوز بالميدالية الذهبية ولم يكن لديه أي خيار إلا الفوز، مشددًا على أن فوزه بالميدالية الذهبية كان توفيقا من الله: «قدرنا نكون قد التحدي».