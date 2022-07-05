طقس الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع كبير في الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة

ارتفعت درجات الحرارة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية وتحذير هيئة الأرصاد الجوية.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم 36 درجة مؤية للعظمى و26 درجة للصغرى، مع زيادة نسبة الرطوبة التي تسببت في زيادة الإحساس بالحرارة لدرجتين بحسب بيانات الأرصاد.

الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع الرطوبة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع الرطوبة في الأيام المقبلة، بالتزامن مع موجة لارتفاع درجات الحرارة على المحافظات والأنحاء كافة.

وذكر بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، نشر على الصفحة الرسمية للهيئة على «فيس بوك»، أنّ حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة من الثلاثاء إلى الأحد 10 يوليو، تشهد أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا معتدلة رطبة ليلًا.

وأضاف البيان أن طقس اليوم سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطبًا ليلًا على الأنحاء كافة.

وأشار البيان إلى أن نسب الرطوبة تزيد من إحساس ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع زيادتها في الفترة الحالية، من درجتين إلى ثلاث درجات تقريباً.

شبورة مائية على الطرق

وقال بيان الأرصاد الجوية إن بعض الطرق تشهد اليوم شبورة مائية خفيفة في الصباح انتشرت على الطرق السريعة والصحراوية القريبة من المسطحات المائية.

وأضاف البيان أن الشبورة انتشرت حتى السادسة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.