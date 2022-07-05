والد حسام حبيب يهدد بمقاضاة مسربي التسجيلات الصوتية المسيئة: «هحبسهم»

يعتزم حسين حبيب والد حسام حبيب، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه شخصيات ومواقع إلكترونية نشرت تسجيلات صوتية نُسبت له، وهو يُسيء إلى شيرين عبدالوهاب، مؤكّدًا أنَّه لم يتحدث عن علاقة نجله بزوجته السابقة إطلاقًا.

حسين حبيب: مواقع تسعى لإثارة الجدل

وقال حسين حبيب، لـ«الوطن»، إنَّ تلك المواقع الإلكترونية تسعى لإثارة الجدل والبلبلة بهدف تصدّر التريند، على حساب إفساد العلاقات و«خراب البيوت»، متابعاً «هقفل المواقع دي وهحبسهم».

تسجيل المكالمات جريمة يُعاقب عليها القانون

وأشار والد حسام حبيب، إلى أنَّ تسجيل المكالمات دون علم أصحابها جريمة يُعاقب عليها القانون في الأساس، متابعًا «ما بالك بنشر تسجيلات صوتية مُسيئة وانتحال صفتي فيها، لمجرد تخريب العلاقة بين شيرين عبدالوهاب وأسرتنا!».

وكانت بعض المواقع الإلكترونية، قد نشر تصريحات مؤخرًا، نُسبت إلى حسين حبيب، والد حسام حبيب، عن اتهام المُقربين من شيرين عبدالوهاب، بدفعها نحو الإدمان والأدوية، وأنَّها تسعى دومًا للشهرة عكس نجله الذي كان يحاول احتضانها وحمايتها، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة ولم يُصرح بأي شيء إطلاقًا يخص تلك العلاقة السابقة.

وكان الفنانة شيرين عبدالوهاب، كشفت حقيقة استيلاء حسام حبيب علي أموالها وإشهاره السلاح بوجهها، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدث بينهما، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، «بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تماما أنا معرفتش أحوش فلوس ليا غير لما أتجوزت حسام، عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما هو كان بيحافظ على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا».