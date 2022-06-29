شيرين تكشف حقيقة استيلاء حسام حبيب على أموالها: عمره ما خد مني فلوس

كشفت الفنانة شرين عبدالوهاب حقيقة استيلاء حسام حبيب علي أموالها وإشهاره السلاح بوجهها، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدث بينهما، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وجاء ذلك ردا على سؤال تلقته شيرين عبدالوهاب من أحد متابعيها عبر خاصية «الاستوري» عن حقيقة إشهاره السلاح في وجهها، فأجابت: «طبعا لا إيه ده؟، إزاي يتقال كده؟ وبردو دي شهادة حتسأل فيها قدام ربنا».

شيرين: حسام عمره ما أخد مني فلوس

أما فيما يتعلق باستيلائه على أموالها خلال فترة زواجهما، نفت شيرين كل ما أثير وقتها: «بصراحة حق الله أن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تماما أنا معرفتش أحوش فلوس ليا غير لما أتجوزت حسام، عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما هو كان بيحافظ على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة حتسأل عليها قدام ربنا».

وأضافت أنها داعمة للمرأة وقضاياها طول الوقت، موضحة: «أنا ست وأكيد طبعًا بدعم المرأة في كل قضاياها وده الكلام اللي قولته لأستاذة إسعاد يونس إن أحنا أقوياء وإني بدعم المرأة في كل قضاياها ربك ما بيديش حلم تقيل غبر للكتف اللي يشيل وإحنا ياما بنشيل».

شيرين وحسام حبيب يتصدران التريند

وتصدرت الفنانة شيرين وطليقها حسام حبيب تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مايو الماضي بعد القبض على الأخير بتهمة التعدي على شيرين وإشهاره السلاح في وجهها، ولكن المحامي الخاص بحسام أوضح أن الأزمة كانت بسبب مشاكل ومشادة خاصة بالعمل وأن شيرين أبلغت الشرطة فقط بأن هناك تعدي لفظي من حسام ولم تقل في محضرها إنه هددها بسلاح أو آلة كما روج البعض.