حسام حبيب يغني مع تامر حسني بعد أزمته مع شيرين عبد الوهاب (فيديو)

تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو ظهر فيه الفنان حسام حبيب، في أحد حفلات الزفاف، يحمل بين يديه الميكروفون ويقوم بالغناء، وذلك لأول مرة بعد أزمته مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي وصلت إلى حد تقديم الأخيرة ضده بلاغ في قسم الشرطة وأخذ تعهد عليه بعدم التعرض.

حسام حبيب يعود لـ حفلات الزفاف بعد أزمة شيرين عبد الوهاب

وظهر حسام حبيب في حفل الزفاف وهو يقوم بالغناء ويقف بجواره تامر حسني وهو يتفاعل معه ويرقص ويغني، وبدا عليه الإرهاق، وحاول حسام حبيب التفاعل مع الجمهور الذي التف حوله والغناء معه.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب خلافات مستمرة

أزمة كبيرة نشبت بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، على مدار الشهور الماضية نتج عنها إعلان انفصالهما، وفاجأت الأخيرة جمهورها بظهورها حليقة الرأس في إحدى الحفلات في أبو ظبي عقب الطلاق، وبكت خلال غنائها.

وأشارت إلى معاناتها مع زوجها حسام حبيب، رغم شدة حبها له، ومرورها بأزمة نفسية تسببت في إقدامها على الانتحار أكثر من مرة ولكن باءت بالفشل، ووعدت جمهورها بالعودة إلى فنها من جديد.

وبمرور الوقت فجر حسام حبيب مفاجأة بأنه قام برد شيرين عبد الوهاب إلى عصمته، وأنهما زوجان وذلك بعد قيامها باستدعاء الشرطة إلى منزلها للقبض على حسام الذي كان يحمل مسدسا، وتأكيده أنه متواجد معها باعتباره زوجها، والمسدس الذي يحمله ملك له، ونشب بينهما شجارًا عائليًا عاديًا.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، مؤخرًا عبر حسابها على موقع انستجرام للرد على تساؤلات متابعيها التي تضمنت غالبيتها حول علاقتها بـ حسام حبيب، وتأكيدها أنها لا تحبه ولا تكرهه، ولا تفكر في العودة إليه إطلاقًا.