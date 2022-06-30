والد حسام حبيب عن عودة نجله لشيرين عبدالوهاب: مستحيل

نفى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، إمكانية عودة نجله للفنانة شيرين عبدالوهاب، التي كان قد تزوجها منذ عدة سنوات، وانفصل عنها منذ عدة أشهر، بعد خلافات وصلت إلى أقسام الشرطة.

حسين حبيب: علاقة نجلي بشيرين لن تعود كما كانت

وقال حسين حبيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن علاقة نجله بشيرين مستحيل أن تعود كما كانت، مؤكدا على احترامه الشديد لها ولمكانتها الفنية.

وأشار إلى أن العودة بينهما يمكن أن تكون في إطار فني، من خلال عمل غنائي يجمعهما سويا.

وكانت شيرين عبدالوهاب نفت كل ما أثير عن استيلاء حسام حبيب على أموالها خلال فترة زواجهما، قائلة: «بصراحة حق الله إن حسام عمره ما أخد مني فلوس ولا استفاد مني ماديا، بل بالعكس تماما أنا معرفتش أحوش فلوس ليا غير لما اتجوزت حسام، عشان كان بعكس اللي بيتقال تماما هو كان بيحافظ على مالي ودي الصراحة عشان دي حاجة هتسأل عليها قدام ربنا».

شيرين تتهم حسام حبيب باقتحام منزلها

شيرين كانت قد أبلغت الشرطة منذ شهر عن حسام حبيب، واتهمته باقتحام منزلها، وقبضت عليه، ثم طلبت الأولى الإفراج عنه.

وخلال التحريات فجر حسام حبيب مفاجأة من العيار الثقيل، عن كونه لم يطلق شيرين عبدالوهاب، وأنه عاد لها بعد الانفصال، وأكد حديثه من خلال 4 شهود، وهم: مسؤول بشركة روتانا، ومديرة أعمالها سارة الطباخ، وسائقها، وياسمين شقيقة الفنانة زينة.