في موسم الحج يحتاج العديد من الأشخاص المتواجدين داخل الأراضي السعودية إلى تغيير عملاتهم واستخدام عملة البلد التي يتواجدون بها في عمليات الشراء والحسابات المختلفة، لذا يبحث الناس في تلك الفترة بشكل خاصة عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

وتسعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-7-2022 في البنوك المصرية، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك الخاصة والمصرية العاملة بالأسواق المصرفية المصرية، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها يوميا للقراء.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-7-2022 في البنوك المصرية، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

- بلغ الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 5.03 جنيه للبيع و4.98 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 4.97 جنيه للشراء و5.02 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

- وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم الأربعاء نحو 5 جنيهات للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

- كما سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 5.02 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي إلى نحو 5.11 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.01 جنيه لعمليات البيع مقابل 5 جنيهات للشراء.

- كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.01 جنيه للعمليات الشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع.

- ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 5.00 جنيه للشراء و5.03 جنيه للبيع، وفقًا بداية التعاملات الصباحية ونشر على الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وجاءت أسعار العملة الأوروبية وفق آخر تداولات وردت صباح اليوم في البنوك، كما يلي:

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.51 جنيه للشراء و19.53 جنيه للبيع.

- وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.69 جنيه للبيع و19.45 للشراء.

- كما جاء سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.46 جنيه للشراء و19.77 جنيه للبيع.

- سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.67 جنيه للبيع و19.65 للشراء.